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Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России
Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России - 06.08.2024, ПРАЙМ
Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России
Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" по итогам первого полугодия взлетели на 40,5 процента, до 9,26 миллиарда кубометров. Об этом сообщает... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:28+0300
2024-08-06T10:30+0300
энергетика
газ
россия
ес
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" по итогам первого полугодия взлетели на 40,5 процента, до 9,26 миллиарда кубометров. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).Заметный рост объемов экспорта наблюдался в июле. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 миллиарда кубометров, что почти на треть превышает июньский результат. Среднесуточный объем прокачки газа из России в ЕС по "Турецкому потоку" в июле составил 48,9 миллиона кубометров.. Это максимальный показатель с августа 2023-го.Ранее стало известно, что Турция вложится в расширение газовой инфраструктуры для поставок газа в Европу при наличии гарантий от ЕС. Глава минэнерго страны заявил, что нынешние предложения ЕС по газовым свопам "запутанны" и обсуждаются без учета рынка и пропускной способности инфраструктуры.
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газ, россия, ес, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
10:28 06.08.2024 (обновлено: 10:30 06.08.2024)
 
Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России

Поставки российского газа в ЕС по "Турецкому потоку" выросли в 1,4 раза

© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : "Турецкий поток"
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" по итогам первого полугодия взлетели на 40,5 процента, до 9,26 миллиарда кубометров. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Заметный рост объемов экспорта наблюдался в июле. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 миллиарда кубометров, что почти на треть превышает июньский результат. Среднесуточный объем прокачки газа из России в ЕС по "Турецкому потоку" в июле составил 48,9 миллиона кубометров.. Это максимальный показатель с августа 2023-го.
Ранее стало известно, что Турция вложится в расширение газовой инфраструктуры для поставок газа в Европу при наличии гарантий от ЕС. Глава минэнерго страны заявил, что нынешние предложения ЕС по газовым свопам "запутанны" и обсуждаются без учета рынка и пропускной способности инфраструктуры.
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
В Турции требуют гарантий от ЕС для расширения газовой инфраструктуры
16 июля, 15:19
 
ЭнергетикаГазРОССИЯЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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