https://1prime.ru/20240806/gaz-850688074.html

Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России

Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России - 06.08.2024, ПРАЙМ

Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России

Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" по итогам первого полугодия взлетели на 40,5 процента, до 9,26 миллиарда кубометров. Об этом сообщает... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:28+0300

2024-08-06T10:28+0300

2024-08-06T10:30+0300

энергетика

газ

россия

ес

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/82945/20/829452016_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c257ea06ebd6b1d5ef4fe5a080c5e06d.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" по итогам первого полугодия взлетели на 40,5 процента, до 9,26 миллиарда кубометров. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).Заметный рост объемов экспорта наблюдался в июле. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 миллиарда кубометров, что почти на треть превышает июньский результат. Среднесуточный объем прокачки газа из России в ЕС по "Турецкому потоку" в июле составил 48,9 миллиона кубометров.. Это максимальный показатель с августа 2023-го.Ранее стало известно, что Турция вложится в расширение газовой инфраструктуры для поставок газа в Европу при наличии гарантий от ЕС. Глава минэнерго страны заявил, что нынешние предложения ЕС по газовым свопам "запутанны" и обсуждаются без учета рынка и пропускной способности инфраструктуры.

https://1prime.ru/20240716/turtsiya-850176769.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, ес, газопровод "турецкий поток"