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США намерены ограничить ввоз китайского ПО, сообщили СМИ
США намерены ограничить ввоз китайского ПО, сообщили СМИ - 06.08.2024, ПРАЙМ
США намерены ограничить ввоз китайского ПО, сообщили СМИ
Американская администрация планирует ввести ограничения на продажу в США китайского программного обеспечения для "умных" автомобилей, передает агентство... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T21:21+0300
2024-08-06T21:21+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Американская администрация планирует ввести ограничения на продажу в США китайского программного обеспечения для "умных" автомобилей, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Многие современные электромобили оснащены устройствами, подключающими их к интернету, что делает их потенциальными объектами для взлома. Предстоящие ограничения вытекают из расследования рисков кибербезопасности, связанных с китайским программным обеспечением для автомобилей, которое администрация президента Джо Байдена начала в марте, отмечает агентство. По словам источников, об ограничениях может быть объявлено уже в августе. Китай стал лидером в производстве электромобилей и компонентов для "умных" машин, благодаря государственным субсидиям и поддержке. В IV квартале прошлого года китайский конгломерат BYD Co. продал больше электромобилей, чем Tesla, а мировые автопроизводители стали все больше зависеть от китайских поставщиков технологий, необходимых для подключенных машин, говорится в публикации Bloomberg.
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сша, китай, по, авто
Экономика, США, КИТАЙ, ПО, Авто
США намерены ограничить ввоз китайского ПО, сообщили СМИ
Bloomberg: США планируют ограничить импорт китайского ПО для "умных" автомобилей
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Американская администрация планирует ввести ограничения на продажу в США китайского программного обеспечения для "умных" автомобилей, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Многие современные электромобили оснащены устройствами, подключающими их к интернету, что делает их потенциальными объектами для взлома. Предстоящие ограничения вытекают из расследования рисков кибербезопасности, связанных с китайским программным обеспечением для автомобилей, которое администрация президента Джо Байдена начала в марте, отмечает агентство.
По словам источников, об ограничениях может быть объявлено уже в августе.
Китай стал лидером в производстве электромобилей и компонентов для "умных" машин, благодаря государственным субсидиям и поддержке. В IV квартале прошлого года китайский конгломерат BYD Co. продал больше электромобилей, чем Tesla, а мировые автопроизводители стали все больше зависеть от китайских поставщиков технологий, необходимых для подключенных машин, говорится в публикации Bloomberg.
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