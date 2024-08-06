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США намерены ограничить ввоз китайского ПО, сообщили СМИ

США намерены ограничить ввоз китайского ПО, сообщили СМИ - 06.08.2024, ПРАЙМ

США намерены ограничить ввоз китайского ПО, сообщили СМИ

Американская администрация планирует ввести ограничения на продажу в США китайского программного обеспечения для "умных" автомобилей, передает агентство... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T21:21+0300

2024-08-06T21:21+0300

2024-08-06T21:21+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Американская администрация планирует ввести ограничения на продажу в США китайского программного обеспечения для "умных" автомобилей, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Многие современные электромобили оснащены устройствами, подключающими их к интернету, что делает их потенциальными объектами для взлома. Предстоящие ограничения вытекают из расследования рисков кибербезопасности, связанных с китайским программным обеспечением для автомобилей, которое администрация президента Джо Байдена начала в марте, отмечает агентство. По словам источников, об ограничениях может быть объявлено уже в августе. Китай стал лидером в производстве электромобилей и компонентов для "умных" машин, благодаря государственным субсидиям и поддержке. В IV квартале прошлого года китайский конгломерат BYD Co. продал больше электромобилей, чем Tesla, а мировые автопроизводители стали все больше зависеть от китайских поставщиков технологий, необходимых для подключенных машин, говорится в публикации Bloomberg.

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