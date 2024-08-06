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Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок
Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок - 06.08.2024, ПРАЙМ
Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, при необходимости предложить изменения в... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T11:45+0300
2024-08-06T11:45+0300
2024-08-06T11:45+0300
владимир путин
льготная ипотека
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, при необходимости предложить изменения в программу.Срок исполнения поручения – 1 декабря, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.В начале июля завершилась самая масштабная и эпохальная госпрограмма по обеспечению россиян жильем — льготная ипотека под 8%. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, выяснило издание "Коммерсант".
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владимир путин, льготная ипотека, россия, эльвира набиуллина
Владимир Путин, льготная ипотека, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок
Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок