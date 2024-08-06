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Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок

Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок - 06.08.2024, ПРАЙМ

Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, при необходимости предложить изменения в... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T11:45+0300

2024-08-06T11:45+0300

2024-08-06T11:45+0300

владимир путин

льготная ипотека

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, при необходимости предложить изменения в программу.Срок исполнения поручения – 1 декабря, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.В начале июля завершилась самая масштабная и эпохальная госпрограмма по обеспечению россиян жильем — льготная ипотека под 8%. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, выяснило издание "Коммерсант".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, льготная ипотека, россия, эльвира набиуллина