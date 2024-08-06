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Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок
Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок - 06.08.2024, ПРАЙМ
Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, при необходимости предложить изменения в... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T11:45+0300
2024-08-06T11:45+0300
владимир путин
льготная ипотека
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, при необходимости предложить изменения в программу.Срок исполнения поручения – 1 декабря, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.В начале июля завершилась самая масштабная и эпохальная госпрограмма по обеспечению россиян жильем — льготная ипотека под 8%. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, выяснило издание "Коммерсант".
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владимир путин, льготная ипотека, россия, эльвира набиуллина
Владимир Путин, льготная ипотека, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
11:45 06.08.2024
 
Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок

Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок

© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© POOL
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок, при необходимости предложить изменения в программу.
Срок исполнения поручения – 1 декабря, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
В начале июля завершилась самая масштабная и эпохальная госпрограмма по обеспечению россиян жильем — льготная ипотека под 8%. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, выяснило издание "Коммерсант".
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
Ипотека умерла, да здравствует ипотека: кто теперь ее достоин
Вчера, 04:04
 
Владимир Путинльготная ипотекаРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
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