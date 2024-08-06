https://1prime.ru/20240806/ipoteka-850693653.html

Россиянам раскрыли способы обзавестись жильем без ипотеки

Россиянам раскрыли способы обзавестись жильем без ипотеки - 06.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам раскрыли способы обзавестись жильем без ипотеки

Альтернативой покупке жилья в ипотеку может стать приобретение квартиры в складчину. Такое мнение в разговоре с "Газетой.ру" высказал основатель инвестиционной... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T13:02+0300

2024-08-06T13:02+0300

2024-08-06T13:02+0300

ипотека

недвижимость

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Альтернативой покупке жилья в ипотеку может стать приобретение квартиры в складчину. Такое мнение в разговоре с "Газетой.ру" высказал основатель инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков.Объединение нескольких семей для покупки квартиры или дома становится все популярнее, отметил собеседник издания. Еще одна альтернатива — снимать жилье в ожидании низких ставок. Купить недвижимость можно при помощи материнского капитала. Четвертый вариант — поиск жилья в регионах, где многое дешевле, чем в столицах. В начале июля завершилась самая масштабная и эпохальная госпрограмма по обеспечению россиян жильем — льготная ипотека под 8%. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, выяснило издание "Коммерсант".

https://1prime.ru/20240806/ipoteka-850691469.html

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ипотека, недвижимость