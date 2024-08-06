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Россиянам раскрыли способы обзавестись жильем без ипотеки - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Россиянам раскрыли способы обзавестись жильем без ипотеки
Россиянам раскрыли способы обзавестись жильем без ипотеки - 06.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам раскрыли способы обзавестись жильем без ипотеки
Альтернативой покупке жилья в ипотеку может стать приобретение квартиры в складчину. Такое мнение в разговоре с "Газетой.ру" высказал основатель инвестиционной... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T13:02+0300
2024-08-06T13:02+0300
ипотека
недвижимость
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Альтернативой покупке жилья в ипотеку может стать приобретение квартиры в складчину. Такое мнение в разговоре с "Газетой.ру" высказал основатель инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков.Объединение нескольких семей для покупки квартиры или дома становится все популярнее, отметил собеседник издания. Еще одна альтернатива — снимать жилье в ожидании низких ставок. Купить недвижимость можно при помощи материнского капитала. Четвертый вариант — поиск жилья в регионах, где многое дешевле, чем в столицах. В начале июля завершилась самая масштабная и эпохальная госпрограмма по обеспечению россиян жильем — льготная ипотека под 8%. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, выяснило издание "Коммерсант".
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ипотека, недвижимость
ипотека, Недвижимость
13:02 06.08.2024
 
Россиянам раскрыли способы обзавестись жильем без ипотеки

Эксперт Ходченков: альтернативой ипотеке может стать покупка жилья в складчину

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Альтернативой покупке жилья в ипотеку может стать приобретение квартиры в складчину. Такое мнение в разговоре с "Газетой.ру" высказал основатель инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков.
Объединение нескольких семей для покупки квартиры или дома становится все популярнее, отметил собеседник издания. Еще одна альтернатива — снимать жилье в ожидании низких ставок. Купить недвижимость можно при помощи материнского капитала. Четвертый вариант — поиск жилья в регионах, где многое дешевле, чем в столицах.
В начале июля завершилась самая масштабная и эпохальная госпрограмма по обеспечению россиян жильем — льготная ипотека под 8%. Рынок вторичной недвижимости сейчас переживает период стабильности, средняя стоимость "вторички" выросла на 0,5-0,6 процента, выяснило издание "Коммерсант".
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ипотекаНедвижимость
 
 
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