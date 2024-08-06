https://1prime.ru/20240806/kontrnastuplenie-850707089.html

"Отчаянное контрнаступление". В США назвали возможное направление удара ВСУ

"Отчаянное контрнаступление". В США назвали возможное направление удара ВСУ - 06.08.2024, ПРАЙМ

"Отчаянное контрнаступление". В США назвали возможное направление удара ВСУ

Киев может предпринять попытку захвата Запорожской АЭС на фоне отчаянного положения ВСУ. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T23:19+0300

2024-08-06T23:19+0300

2024-08-06T23:19+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Киев может предпринять попытку захвата Запорожской АЭС на фоне отчаянного положения ВСУ. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Есть разговоры, что украинцы собираются попытаться провести последнее отчаянное контрнаступление, чтобы захватить атомную электростанцию в Запорожье", — сказал он.Джонсон отметил, что сейчас Вооруженные силы РФ совершают все больше прорывов на линии боевого соприкосновения, темп боевых действий продолжает расти. Вместе с тем эксперт выразил сомнения в возможности удара в направлении ЗАЭС со стороны украинских войск. По его словам, "русские следят за этим" и "российская разведка в этом вопросе довольно хороша"."Так что я <…> не думаю, что Украина сможет продержаться до конца года", — заключил Джонсон.Ранее 12 июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по ЗАЭС и это требует особого внимания Москвы. Глава государства также назвал большой ошибкой отсутствие реакции на удары по ЗАЭС со стороны тех, кто поддерживает Киев.

https://1prime.ru/20240806/vsu-850685605.html

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украина, всу, контрнаступление, атака