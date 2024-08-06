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"Отчаянное контрнаступление". В США назвали возможное направление удара ВСУ - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240806/kontrnastuplenie-850707089.html
"Отчаянное контрнаступление". В США назвали возможное направление удара ВСУ
"Отчаянное контрнаступление". В США назвали возможное направление удара ВСУ - 06.08.2024, ПРАЙМ
"Отчаянное контрнаступление". В США назвали возможное направление удара ВСУ
Киев может предпринять попытку захвата Запорожской АЭС на фоне отчаянного положения ВСУ. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T23:19+0300
2024-08-06T23:19+0300
спецоперация на украине
украина
всу
контрнаступление
атака
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Киев может предпринять попытку захвата Запорожской АЭС на фоне отчаянного положения ВСУ. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Есть разговоры, что украинцы собираются попытаться провести последнее отчаянное контрнаступление, чтобы захватить атомную электростанцию в Запорожье", — сказал он.Джонсон отметил, что сейчас Вооруженные силы РФ совершают все больше прорывов на линии боевого соприкосновения, темп боевых действий продолжает расти. Вместе с тем эксперт выразил сомнения в возможности удара в направлении ЗАЭС со стороны украинских войск. По его словам, "русские следят за этим" и "российская разведка в этом вопросе довольно хороша"."Так что я &lt;…&gt; не думаю, что Украина сможет продержаться до конца года", — заключил Джонсон.Ранее 12 июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по ЗАЭС и это требует особого внимания Москвы. Глава государства также назвал большой ошибкой отсутствие реакции на удары по ЗАЭС со стороны тех, кто поддерживает Киев.
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украина, всу, контрнаступление, атака
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, контрнаступление, АТАКА
23:19 06.08.2024
 
"Отчаянное контрнаступление". В США назвали возможное направление удара ВСУ

Джонсон: ВСУ могут предпринять отчаянное контрнаступление, чтобы захватить ЗАЭС

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Киев может предпринять попытку захвата Запорожской АЭС на фоне отчаянного положения ВСУ. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Есть разговоры, что украинцы собираются попытаться провести последнее отчаянное контрнаступление, чтобы захватить атомную электростанцию в Запорожье", — сказал он.
Джонсон отметил, что сейчас Вооруженные силы РФ совершают все больше прорывов на линии боевого соприкосновения, темп боевых действий продолжает расти.
Вместе с тем эксперт выразил сомнения в возможности удара в направлении ЗАЭС со стороны украинских войск.
По его словам, "русские следят за этим" и "российская разведка в этом вопросе довольно хороша".
"Так что я <…> не думаю, что Украина сможет продержаться до конца года", — заключил Джонсон.
Ранее 12 июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по ЗАЭС и это требует особого внимания Москвы. Глава государства также назвал большой ошибкой отсутствие реакции на удары по ЗАЭС со стороны тех, кто поддерживает Киев.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУконтрнаступлениеАТАКА
 
 
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