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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 7 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 7 августа - 06.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 7 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,99 копейки - до 11,789 рубля, курс доллара вырос на 21,75 копейки - до 85,1646 рубля, | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:21+0300
2024-08-06T17:21+0300
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,99 копейки - до 11,789 рубля, курс доллара вырос на 21,75 копейки - до 85,1646 рубля, курс евро опустился на 1,44 копейки - до 93,0265 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, мосбиржа, биржевые торги, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, Мосбиржа, биржевые торги, доллар, евро, юань
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 7 августа
ЦБ: курс доллара на 7 августа — 85,16 руб, евро — 93,03 руб, юаня — 11,79 руб
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,99 копейки - до 11,789 рубля, курс доллара вырос на 21,75 копейки - до 85,1646 рубля, курс евро опустился на 1,44 копейки - до 93,0265 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ уточнит порядок расчетов курса иностранных валют к рублю