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ВСУ попытались прорваться в Курскую область

ВСУ попытались прорваться в Курскую область - 06.08.2024, ПРАЙМ

ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Подразделения погранслужбы Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил России пресекли попытку прорыва границы со стороны военных ВСУ в Курской области... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:17+0300

2024-08-06T10:17+0300

2024-08-06T10:25+0300

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - ПРАЙМ. Подразделения погранслужбы Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил России пресекли попытку прорыва границы со стороны военных ВСУ в Курской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Инцидент произошел на территории Суджанского и Кореневского районах. По его словам, оттуда "поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области"."Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы", — отметил врио главы региона. Смирнов при этом предупредил о возможных информационных вбросах. Он попросил доверять только официальным источникам и "не поддаваться на действия провокаторов".

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украина, всу, погранслужба фсб, вс рф