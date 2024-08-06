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ВСУ попытались прорваться в Курскую область
ВСУ попытались прорваться в Курскую область - 06.08.2024, ПРАЙМ
ВСУ попытались прорваться в Курскую область
Подразделения погранслужбы Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил России пресекли попытку прорыва границы со стороны военных ВСУ в Курской области... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:17+0300
2024-08-06T10:17+0300
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - ПРАЙМ. Подразделения погранслужбы Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил России пресекли попытку прорыва границы со стороны военных ВСУ в Курской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Инцидент произошел на территории Суджанского и Кореневского районах. По его словам, оттуда "поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области"."Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы", — отметил врио главы региона. Смирнов при этом предупредил о возможных информационных вбросах. Он попросил доверять только официальным источникам и "не поддаваться на действия провокаторов".
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, погранслужба ФСБ, ВС РФ
ВСУ попытались прорваться в Курскую область
Пограничники и военные не допустили прорыва украинских войск в Курскую область
ВОРОНЕЖ, 6 авг - ПРАЙМ.
Подразделения погранслужбы Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил России пресекли попытку прорыва границы со стороны военных ВСУ в Курской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале
.
Инцидент произошел на территории Суджанского и Кореневского районах. По его словам, оттуда "поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области".
"Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы", — отметил врио главы региона.
Смирнов при этом предупредил о возможных информационных вбросах. Он попросил доверять только официальным источникам и "не поддаваться на действия провокаторов".
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