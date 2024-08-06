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ВСУ попытались прорваться в Курскую область - 06.08.2024, ПРАЙМ
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ВСУ попытались прорваться в Курскую область
ВСУ попытались прорваться в Курскую область - 06.08.2024, ПРАЙМ
ВСУ попытались прорваться в Курскую область
Подразделения погранслужбы Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил России пресекли попытку прорыва границы со стороны военных ВСУ в Курской области... | 06.08.2024, ПРАЙМ
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - ПРАЙМ. Подразделения погранслужбы Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил России пресекли попытку прорыва границы со стороны военных ВСУ в Курской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Инцидент произошел на территории Суджанского и Кореневского районах. По его словам, оттуда "поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области"."Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы", — отметил врио главы региона. Смирнов при этом предупредил о возможных информационных вбросах. Он попросил доверять только официальным источникам и "не поддаваться на действия провокаторов".
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украина, всу, погранслужба фсб, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, погранслужба ФСБ, ВС РФ
10:17 06.08.2024 (обновлено: 10:25 06.08.2024)
 
ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Пограничники и военные не допустили прорыва украинских войск в Курскую область

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : NATO
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - ПРАЙМ. Подразделения погранслужбы Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил России пресекли попытку прорыва границы со стороны военных ВСУ в Курской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Инцидент произошел на территории Суджанского и Кореневского районах. По его словам, оттуда "поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области".
"Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы", — отметил врио главы региона.
Смирнов при этом предупредил о возможных информационных вбросах. Он попросил доверять только официальным источникам и "не поддаваться на действия провокаторов".
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУпогранслужба ФСБВС РФ
 
 
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