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Названа средняя стоимость нового автомобиля в России - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Названа средняя стоимость нового автомобиля в России
Названа средняя стоимость нового автомобиля в России - 06.08.2024, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость нового автомобиля в России
В России средняя стоимость нового авто в июле составила 3,57 миллиона рублей, согласно исследованию сервиса "Авто.ру Оценка". | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:09+0300
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авто
спрос на легковые авто
китайские авто
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России средняя стоимость нового авто в июле составила 3,57 миллиона рублей, согласно исследованию сервиса "Авто.ру Оценка". Цена на новую машину в середине лета 2024-го снизилась более чем на шесть процентов по сравнению с июлем прошлого года, когда средняя стоимость составляла 3,8 млн рублей. Среди новинок по сравнению с первым месяцем лета сильнее всего подешевели кроссоверы Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6. Цены на них снизились на 8 процентов и 6,4 процента, до 9,2 и 5,3 миллиона рублей соответственно.Тем временем, на авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе". Первую товарную партию новых Lada Iskra обещают выпустить на заводе в Тольятти к концу года. Однако массовое производство стартует не раньше января - февраля 2025 года. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость новинки - 1-1,2 млн рублей.
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто
10:09 06.08.2024 (обновлено: 10:10 06.08.2024)
 
Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

"Авто.ру": средняя цена нового автомобиля в РФ составила 3,6 млн рублей

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России средняя стоимость нового авто в июле составила 3,57 миллиона рублей, согласно исследованию сервиса "Авто.ру Оценка".
Цена на новую машину в середине лета 2024-го снизилась более чем на шесть процентов по сравнению с июлем прошлого года, когда средняя стоимость составляла 3,8 млн рублей. Среди новинок по сравнению с первым месяцем лета сильнее всего подешевели кроссоверы Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6. Цены на них снизились на 8 процентов и 6,4 процента, до 9,2 и 5,3 миллиона рублей соответственно.
Тем временем, на авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе". Первую товарную партию новых Lada Iskra обещают выпустить на заводе в Тольятти к концу года. Однако массовое производство стартует не раньше января - февраля 2025 года. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость новинки - 1-1,2 млн рублей.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
Названы новые авто, заметнее всех подешевевшие в России
10:00
 
Автоспрос на легковые автокитайские авто
 
 
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