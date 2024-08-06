https://1prime.ru/20240806/new-850686928.html
Названа средняя стоимость нового автомобиля в России
Названа средняя стоимость нового автомобиля в России - 06.08.2024, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость нового автомобиля в России
В России средняя стоимость нового авто в июле составила 3,57 миллиона рублей, согласно исследованию сервиса "Авто.ру Оценка". | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:09+0300
2024-08-06T10:09+0300
2024-08-06T10:10+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России средняя стоимость нового авто в июле составила 3,57 миллиона рублей, согласно исследованию сервиса "Авто.ру Оценка". Цена на новую машину в середине лета 2024-го снизилась более чем на шесть процентов по сравнению с июлем прошлого года, когда средняя стоимость составляла 3,8 млн рублей. Среди новинок по сравнению с первым месяцем лета сильнее всего подешевели кроссоверы Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6. Цены на них снизились на 8 процентов и 6,4 процента, до 9,2 и 5,3 миллиона рублей соответственно.Тем временем, на авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе". Первую товарную партию новых Lada Iskra обещают выпустить на заводе в Тольятти к концу года. Однако массовое производство стартует не раньше января - февраля 2025 года. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость новинки - 1-1,2 млн рублей.
https://1prime.ru/20240806/avto-850673190.html
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто
Названа средняя стоимость нового автомобиля в России
"Авто.ру": средняя цена нового автомобиля в РФ составила 3,6 млн рублей
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России средняя стоимость нового авто в июле составила 3,57 миллиона рублей, согласно исследованию сервиса "Авто.ру Оценка".
Цена на новую машину в середине лета 2024-го снизилась более чем на шесть процентов по сравнению с июлем прошлого года, когда средняя стоимость составляла 3,8 млн рублей. Среди новинок по сравнению с первым месяцем лета сильнее всего подешевели кроссоверы Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6. Цены на них снизились на 8 процентов и 6,4 процента, до 9,2 и 5,3 миллиона рублей соответственно.
Тем временем, на
авторынке готовятся
к абсолютно новой дешевой "Ладе". Первую товарную партию новых Lada Iskra обещают выпустить на заводе в Тольятти к концу года. Однако массовое производство стартует не раньше января - февраля 2025 года. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость новинки - 1-1,2 млн рублей.
Названы новые авто, заметнее всех подешевевшие в России