https://1prime.ru/20240806/pensiya-850696856.html

Сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии

Сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии - 06.08.2024, ПРАЙМ

Сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии

Максимальный размер пенсии в России не ограничен. Но если зарплата гражданина не повышается, он теряют в размере будущей выплаты. На это в разговоре с... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T15:26+0300

2024-08-06T15:26+0300

2024-08-06T15:28+0300

пенсии

мрот

низкие зарплаты

россия

сенатор

https://cdnn.1prime.ru/img/76507/58/765075862_0:136:1500:980_1920x0_80_0_0_a7a81a686561db9e9169806267cf7d7d.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Максимальный размер пенсии в России не ограничен. Но если зарплата гражданина не повышается, он теряют в размере будущей выплаты. На это в разговоре с "Газетой.Ru" обратила внимание сенатор Ольга Епифанова. Если ежемесячный доход примерно равен минимальному размеру оплаты труда (19 242 рублей), человек за год заработает 1,04 пенсионного балла, что составит чуть больше 135 рублей будущей пенсии. Зарплата в 75 тысяч даст работнику прибавку около 4 баллов за год и примерно 530 рублей пенсии. Чтобы получить в 2024 году максимальные 10 пенсионных баллов, нужна зарплата от 187 500 рублей. Сенатор обратила внимание, что два года назад для получения 10 пенсионных баллов россиянин должен был получать чуть более 130 тысяч ежемесячно. По мнению Епифановой, это никак не коррелирует с реальными доходами большинства граждан, потому что у обычных людей зарплаты не растут такими темпами.Между тем, по данным Росстата на первое апреля 2024 года средняя пенсия в России составила 20 941 рубль. На первое апреля текущего года количество российских пенсионеров достигло показателя в 40 982 100 человек

https://1prime.ru/20240729/pensii-850466248.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, мрот, низкие зарплаты, россия, сенатор