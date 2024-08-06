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Сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии
Сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии - 06.08.2024, ПРАЙМ
Сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии
Максимальный размер пенсии в России не ограничен. Но если зарплата гражданина не повышается, он теряют в размере будущей выплаты. На это в разговоре с... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T15:26+0300
2024-08-06T15:28+0300
пенсии
мрот
низкие зарплаты
россия
сенатор
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Максимальный размер пенсии в России не ограничен. Но если зарплата гражданина не повышается, он теряют в размере будущей выплаты. На это в разговоре с "Газетой.Ru" обратила внимание сенатор Ольга Епифанова. Если ежемесячный доход примерно равен минимальному размеру оплаты труда (19 242 рублей), человек за год заработает 1,04 пенсионного балла, что составит чуть больше 135 рублей будущей пенсии. Зарплата в 75 тысяч даст работнику прибавку около 4 баллов за год и примерно 530 рублей пенсии. Чтобы получить в 2024 году максимальные 10 пенсионных баллов, нужна зарплата от 187 500 рублей. Сенатор обратила внимание, что два года назад для получения 10 пенсионных баллов россиянин должен был получать чуть более 130 тысяч ежемесячно. По мнению Епифановой, это никак не коррелирует с реальными доходами большинства граждан, потому что у обычных людей зарплаты не растут такими темпами.Между тем, по данным Росстата на первое апреля 2024 года средняя пенсия в России составила 20 941 рубль. На первое апреля текущего года количество российских пенсионеров достигло показателя в 40 982 100 человек
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пенсии, мрот, низкие зарплаты, россия, сенатор
Пенсии, МРОТ, низкие зарплаты, РОССИЯ, сенатор
15:26 06.08.2024 (обновлено: 15:28 06.08.2024)
 
Сенатор рассказала, почему россияне теряют в размере пенсии

Сенатор Епифанова: россияне теряют в размере пенсии, если зарплата не повышается

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Пенсионеры
%Пенсионеры - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Максимальный размер пенсии в России не ограничен. Но если зарплата гражданина не повышается, он теряют в размере будущей выплаты. На это в разговоре с "Газетой.Ru" обратила внимание сенатор Ольга Епифанова.
Если ежемесячный доход примерно равен минимальному размеру оплаты труда (19 242 рублей), человек за год заработает 1,04 пенсионного балла, что составит чуть больше 135 рублей будущей пенсии. Зарплата в 75 тысяч даст работнику прибавку около 4 баллов за год и примерно 530 рублей пенсии. Чтобы получить в 2024 году максимальные 10 пенсионных баллов, нужна зарплата от 187 500 рублей.
Сенатор обратила внимание, что два года назад для получения 10 пенсионных баллов россиянин должен был получать чуть более 130 тысяч ежемесячно. По мнению Епифановой, это никак не коррелирует с реальными доходами большинства граждан, потому что у обычных людей зарплаты не растут такими темпами.
Между тем, по данным Росстата на первое апреля 2024 года средняя пенсия в России составила 20 941 рубль. На первое апреля текущего года количество российских пенсионеров достигло показателя в 40 982 100 человек
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ПенсииМРОТнизкие зарплатыРОССИЯсенатор
 
 
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