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"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне СВО - 06.08.2024, ПРАЙМ

"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Слова генералов ВСУ подтверждают информацию о том, что украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T23:57+0300

2024-08-06T23:57+0300

2024-08-06T23:57+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Слова генералов ВСУ подтверждают информацию о том, что украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил политолог из США Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По его словам, сейчас уже общеизвестно, что ВСУ испытывают большой дефицит артиллерийских снарядов и ПВО, при этом Россия превосходит их в воздухе."Мы слышим это от генералов самого киевского режима последнюю неделю, что показывает, насколько тяжелая ситуация", — сказал Слебода и добавил, что Россия продолжает наращивать количество тяжелой техники и запасы ракет. Он также отметил, что даже сам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже заявляет о проблемах с кадрами в войсках, их отчаянном состоянии, а также об использовании на Украине методов принудительной мобилизации."Даже Сырский признал, как и высшие генералы США, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя, они не изменят игру", — заключил политолог.

https://1prime.ru/20240805/dezertirstvo-850683038.html

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всу, александр сырский, сво, вс рф