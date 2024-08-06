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"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне СВО - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне СВО - 06.08.2024, ПРАЙМ
"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Слова генералов ВСУ подтверждают информацию о том, что украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T23:57+0300
2024-08-06T23:57+0300
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Слова генералов ВСУ подтверждают информацию о том, что украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил политолог из США Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По его словам, сейчас уже общеизвестно, что ВСУ испытывают большой дефицит артиллерийских снарядов и ПВО, при этом Россия превосходит их в воздухе."Мы слышим это от генералов самого киевского режима последнюю неделю, что показывает, насколько тяжелая ситуация", — сказал Слебода и добавил, что Россия продолжает наращивать количество тяжелой техники и запасы ракет. Он также отметил, что даже сам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже заявляет о проблемах с кадрами в войсках, их отчаянном состоянии, а также об использовании на Украине методов принудительной мобилизации."Даже Сырский признал, как и высшие генералы США, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя, они не изменят игру", — заключил политолог.
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всу, александр сырский, сво, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, Александр Сырский, СВО, ВС РФ
23:57 06.08.2024
 
"Сырский признал". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Слебода: украинские генералы признают тяжелое положение своих войск на фронте

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Слова генералов ВСУ подтверждают информацию о том, что украинские войска находятся в тяжелом положении на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил политолог из США Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, сейчас уже общеизвестно, что ВСУ испытывают большой дефицит артиллерийских снарядов и ПВО, при этом Россия превосходит их в воздухе.
"Мы слышим это от генералов самого киевского режима последнюю неделю, что показывает, насколько тяжелая ситуация", — сказал Слебода и добавил, что Россия продолжает наращивать количество тяжелой техники и запасы ракет.
Он также отметил, что даже сам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже заявляет о проблемах с кадрами в войсках, их отчаянном состоянии, а также об использовании на Украине методов принудительной мобилизации.
"Даже Сырский признал, как и высшие генералы США, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя, они не изменят игру", — заключил политолог.
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Спецоперация на УкраинеВСУАлександр СырскийСВОВС РФ
 
 
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