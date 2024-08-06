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Розничные продажи в еврозоне снизились сильнее, чем ожидалось - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Розничные продажи в еврозоне снизились сильнее, чем ожидалось
Розничные продажи в еврозоне снизились сильнее, чем ожидалось - 06.08.2024, ПРАЙМ
Розничные продажи в еврозоне снизились сильнее, чем ожидалось
Объем розничных продаж в еврозоне в июне снизился на 0,3% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T12:32+0300
2024-08-06T12:32+0300
розничные продажи
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июне снизился на 0,3% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя лишь на 0,1% в месячном выражении. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июне уменьшился на 0,3% при прогнозе снижения на 0,2%. В Евросоюзе розничные продажи в июне уменьшились на 0,1% в месячном выражении, а в годовом выросли на 0,1%. Агентство также пересмотрело майские месячные показатели: годовая динамика в еврозоне пересмотрена до роста на 0,5% с 0,3%, в ЕС – до увеличения на 0,7% вместо роста на 0,6%. Месячная динамика в еврозоне и ЕС за май осталась без изменений. Наибольшее снижение в годовом выражении наблюдалось в июне в Хорватии (-2,7%), Австрии (-2,3%), Латвии и Литве (-1,7%). Больше всего продажи выросли в Румынии (+1,8%), Болгарии (+1,4%) и Дании (+1%). Объем продаж продовольствия и табачной продукции в июне в годовом выражении в еврозоне снизился на 0,7%, в ЕС - на 0,5%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли в еврозоне на 0,3%, в Евросоюзе - на 0,7%.
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розничные продажи
розничные продажи
12:32 06.08.2024
 
Розничные продажи в еврозоне снизились сильнее, чем ожидалось

Розничные продажи в еврозоне в июне снизились на 0,3% к маю - сильнее прогноза

© DonkeyHoteyПадение евро
Падение евро
© DonkeyHotey
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июне снизился на 0,3% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя лишь на 0,1% в месячном выражении.
В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июне уменьшился на 0,3% при прогнозе снижения на 0,2%. В Евросоюзе розничные продажи в июне уменьшились на 0,1% в месячном выражении, а в годовом выросли на 0,1%.
Агентство также пересмотрело майские месячные показатели: годовая динамика в еврозоне пересмотрена до роста на 0,5% с 0,3%, в ЕС – до увеличения на 0,7% вместо роста на 0,6%. Месячная динамика в еврозоне и ЕС за май осталась без изменений.
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Наибольшее снижение в годовом выражении наблюдалось в июне в Хорватии (-2,7%), Австрии (-2,3%), Латвии и Литве (-1,7%). Больше всего продажи выросли в Румынии (+1,8%), Болгарии (+1,4%) и Дании (+1%).
Объем продаж продовольствия и табачной продукции в июне в годовом выражении в еврозоне снизился на 0,7%, в ЕС - на 0,5%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли в еврозоне на 0,3%, в Евросоюзе - на 0,7%.
 
розничные продажи
 
 
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