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Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню

Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню - 06.08.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню

Рубль по итогам торгов вторника незначительно снизился к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T19:48+0300

2024-08-06T19:48+0300

2024-08-06T19:49+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника незначительно снизился к юаню, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов вторника вырос на 1 копейку - до 11,85 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.39 мск дорожает на 0,55% - до 76,72 доллара за баррель. БЕЗ ВЫРАЖЕННОЙ ДИНАМИКИ Курс юаня в понедельник вырос на 0,05%. Китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,74-11,88 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 75 миллиардов рублей. Рубль во вторник не показывал выраженной динамики, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В среду официально начнутся августовские покупки валюты по бюджетному правилу в более низком объеме. В результате чистый объем продаж юаней Банком России вырастет более чем в два раза – с 3 миллиардов до 7,3 миллиарда рублей в день", - сказал аналитик. "На российском валютном рынке во вторник удерживалось относительное равновесие. Биржевой юань курсировал вокруг 11,8 рубля, доллар (на базе индикаторов срочного рынка) – у 86 рублей, официальный курс рубля к доллару на завтра установлен ЦБ на уровне 85,16", - говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что высокие ставки также априори играют в пользу рубля. Восстановление импорта при этом, по-видимому, происходит медленно и неравномерно, что отражается в слабом спросе импортеров на инвалюту. "Во вторник рубль на внебиржевом рынке двигался умеренно и к завершению дня понизился. Особенных новостей, способных оказать на него влияние, не появлялось. Скорее всего, рынок просто регулирует положение курсов внутри информационного вакуума", - отмечает в свою очередь Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на среду будет диапазон 11,8-12,2 рубля. Доллар может торговаться в интервале 84-87,5 рубля, евро - в коридоре 92-95 рублей. Учитывая низкие торговые обороты, это может способствовать снижению курса юаня в район 11,75 рубля, считает Григорьев. "Импорт будет в любом случае восстанавливаться, а с ним – и спрос на валюту. К концу августа юань может пробить вверх отметку 12, а доллар – подойти к 90 рублям. Краткосрочно же ожидаем 11,75-11,95 рубля по юаню и 84-87 по доллару", - говорит Бахтин.

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валютные торги, рубль, юань, курсы валют, мосбиржа