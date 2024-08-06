https://1prime.ru/20240806/samolet-850699244.html

Эксперт предположил причину пропажи самолета в Приморье

Эксперт предположил причину пропажи самолета в Приморье - 06.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт предположил причину пропажи самолета в Приморье

Легкомоторный самолет, который пропал в Приморье, мог врезаться в склон горы Лысой или осуществить посадку на ее вершину в тумане, передает командир поискового... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:37+0300

2024-08-06T16:37+0300

2024-08-06T16:37+0300

происшествия

самолет

приморье

https://cdnn.1prime.ru/img/76237/35/762373589_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4f771ca37b301b630c0305325014e5ce.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – ПРАЙМ. Легкомоторный самолет, который пропал в Приморье, мог врезаться в склон горы Лысой или осуществить посадку на ее вершину в тумане, передает командир поискового объединения "АвиаПоиск" имени майора Романа Филипова Ярослав Ливанский.Ранее стало известно, что в районе горы Лысая пропала связь с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G. Это произошло приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае. Судно следовало по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту были два человека.Эксперт утверждает, что большой склон горы и ее узкая вершина особенно опасны при плохой видимости. Самолет, по его словам, снизился слишком сильно, поэтому мог врезаться в склон из-за облачности."Предполагаю, что легкомоторный самолет мог сесть на вершину горы Лысой или зацепиться за её склон из-за тумана и плохой погоды, если ЧП действительно произошло в этом районе", - сказал Ливанский. "Мы это место хорошо знаем: гора высотой 1241 метр, на ней уже лежит один самолёт, который разбился в 1951 году в тумане, также попал в неё", - добавил он.Восточное МСУТ СК России заявляло, что во время полета на борту находились два человека - командир судна и один пассажир. По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело. Поиски пока безрезультатны.

https://1prime.ru/20240806/sudzha-850696605.html

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

самолет, приморье