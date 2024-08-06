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Эксперт предположил причину пропажи самолета в Приморье
Эксперт предположил причину пропажи самолета в Приморье - 06.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт предположил причину пропажи самолета в Приморье
Легкомоторный самолет, который пропал в Приморье, мог врезаться в склон горы Лысой или осуществить посадку на ее вершину в тумане, передает командир поискового... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:37+0300
2024-08-06T16:37+0300
2024-08-06T16:37+0300
происшествия
самолет
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – ПРАЙМ. Легкомоторный самолет, который пропал в Приморье, мог врезаться в склон горы Лысой или осуществить посадку на ее вершину в тумане, передает командир поискового объединения "АвиаПоиск" имени майора Романа Филипова Ярослав Ливанский.Ранее стало известно, что в районе горы Лысая пропала связь с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G. Это произошло приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае. Судно следовало по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту были два человека.Эксперт утверждает, что большой склон горы и ее узкая вершина особенно опасны при плохой видимости. Самолет, по его словам, снизился слишком сильно, поэтому мог врезаться в склон из-за облачности."Предполагаю, что легкомоторный самолет мог сесть на вершину горы Лысой или зацепиться за её склон из-за тумана и плохой погоды, если ЧП действительно произошло в этом районе", - сказал Ливанский. "Мы это место хорошо знаем: гора высотой 1241 метр, на ней уже лежит один самолёт, который разбился в 1951 году в тумане, также попал в неё", - добавил он.Восточное МСУТ СК России заявляло, что во время полета на борту находились два человека - командир судна и один пассажир. По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело. Поиски пока безрезультатны.
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самолет, приморье
Происшествия, самолет, Приморье
Эксперт предположил причину пропажи самолета в Приморье
Ливанский: пропавший в Приморье самолет мог врезаться в гору из-за сильного снижения
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – ПРАЙМ. Легкомоторный самолет, который пропал в Приморье, мог врезаться в склон горы Лысой или осуществить посадку на ее вершину в тумане, передает командир поискового объединения "АвиаПоиск" имени майора Романа Филипова Ярослав Ливанский.
Ранее стало известно, что в районе горы Лысая пропала связь с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G. Это произошло приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае. Судно следовало по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту были два человека.
Эксперт утверждает, что большой склон горы и ее узкая вершина особенно опасны при плохой видимости. Самолет, по его словам, снизился слишком сильно, поэтому мог врезаться в склон из-за облачности.
"Предполагаю, что легкомоторный самолет мог сесть на вершину горы Лысой или зацепиться за её склон из-за тумана и плохой погоды, если ЧП действительно произошло в этом районе", - сказал Ливанский.
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"Мы это место хорошо знаем: гора высотой 1241 метр, на ней уже лежит один самолёт, который разбился в 1951 году в тумане, также попал в неё", - добавил он.
Восточное МСУТ СК России заявляло, что во время полета на борту находились два человека - командир судна и один пассажир. По факту пропажи самолета возбуждено уголовное дело. Поиски пока безрезультатны.