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Прибыль Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 10,5%
Прибыль Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 10,5% - 06.08.2024, ПРАЙМ
Прибыль Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 10,5%
Чистая прибыль Saudi Aramco в прошлом полугодии составила 56,34 миллиарда долларов, снизившись с 62,96 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T09:14+0300
2024-08-06T09:14+0300
2024-08-06T09:14+0300
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saudi aramco
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Saudi Aramco в прошлом полугодии составила 56,34 миллиарда долларов, снизившись с 62,96 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть на 10,5%, следует из отчета компании. Свободный денежный поток составил 41,7 миллиарда долларов, что на 22,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты выросли на 19,5%, до 22,96 миллиарда долларов.
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saudi aramco, нефть, саудовская аравия
Энергетика, Saudi Aramco, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Прибыль Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 10,5%
Чистая прибыль Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 10,5%, до $56,34 млрд
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Saudi Aramco в прошлом полугодии составила 56,34 миллиарда долларов, снизившись с 62,96 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть на 10,5%, следует из отчета компании.
Свободный денежный поток составил 41,7 миллиарда долларов, что на 22,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты выросли на 19,5%, до 22,96 миллиарда долларов.
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