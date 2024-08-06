https://1prime.ru/20240806/saudi-aramco-850685126.html

Прибыль Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 10,5%

Прибыль Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 10,5% - 06.08.2024, ПРАЙМ

Прибыль Saudi Aramco в I полугодии снизилась на 10,5%

Чистая прибыль Saudi Aramco в прошлом полугодии составила 56,34 миллиарда долларов, снизившись с 62,96 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T09:14+0300

2024-08-06T09:14+0300

2024-08-06T09:14+0300

энергетика

saudi aramco

нефть

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/83067/46/830674636_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_d0a3261824534c10a39cd7cb263b6480.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Saudi Aramco в прошлом полугодии составила 56,34 миллиарда долларов, снизившись с 62,96 миллиарда долларов за тот же период годом ранее, то есть на 10,5%, следует из отчета компании. Свободный денежный поток составил 41,7 миллиарда долларов, что на 22,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Капитальные затраты выросли на 19,5%, до 22,96 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240805/neft-850677288.html

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

saudi aramco, нефть, саудовская аравия