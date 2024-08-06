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В США заговорили о конце "американского мира"

В США заговорили о конце "американского мира" - 06.08.2024, ПРАЙМ

В США заговорили о конце "американского мира"

Администрация США, возглавляемая президентов Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, привела к разрушению "Американского мира", пишет издание American... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T12:29+0300

2024-08-06T12:29+0300

2024-08-06T12:29+0300

сша

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Администрация США, возглавляемая президентов Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, привела к разрушению "Американского мира", пишет издание American Thinker.По мннеию автора, в последнее время США утратили влияние, что привело к хаосу в мире, и именно демократы повинны в намеренном ослаблении Вашингтона.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак напоминает автор, Pax Romana обеспечивал мир в Средиземноморье и Атлантике с 27 года до н.э. по 180 год н.э. А Pax Americana сохранял мир с 1945 по 2021 год, предотвращая региональные войны.Как отмечается в статье, теракты 11 сентября поколебали эту систему, Барак Обама со своим "лидерством из положения сзади" ослабил ее еще больше, а администрация Харрис – Байдена добила окончательно. "И вот мы оказались на грани", — сетует автор.Как отмечается в публикации, Байден страдает от старческого слабоумия, что может привести к катастрофическим последствиям. Примеры из истории показывают, как слабые правители усугубляли конфликты.Автор указывает на то, что в мире происходят бунты, голод, ураганы, засухи и конфликты. Иран угрожает Израилю, а Северная Корея размещает ядерное оружие у границы с Южной Кореей.Непростая ситуация и в экономике. Американские и азиатские рынки падают, а фондовые рынки и рынок недвижимости в США испытывают трудности.По мнению автора, левые стремятся к ослаблению США, чтобы страна заплатила за исторические ошибки. В связи с этим он призывает голосовать на предстоящих выборах президента "так, как будто от этого зависит жизнь".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, джо байден, камала харрис