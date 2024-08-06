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Tesla отзовет более 1,6 миллиона машин из-за проблем с безопасностью

Tesla отзовет более 1,6 миллиона машин из-за проблем с безопасностью - 06.08.2024, ПРАЙМ

Tesla отзовет более 1,6 миллиона машин из-за проблем с безопасностью

Американская компания Tesla отзовет в Китае более 1,6 миллиона автомобилей, импортированных или произведенных в этой стране, из-за возникших вопросов, связанных | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:40+0300

2024-08-06T16:40+0300

2024-08-06T16:40+0300

экономика

авто

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китай

отзыв автомобилей

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ПЕКИН, 6 авг - ПРАЙМ. Американская компания Tesla отзовет в Китае более 1,6 миллиона автомобилей, импортированных или произведенных в этой стране, из-за возникших вопросов, связанных с безопасностью, сообщило государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка. "Начиная с сегодняшнего дня всего 1 683 627 электромобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y, импортированных и произведенных в Китае в промежутке между 15 октября 2020 года и 17 июля 2024 года, будут отозваны", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что в транспортных средствах, подпадающих под действие этого отзыва, в случае разблокировки переднего багажника система может этого не распознать и, соответственно, не выдать предупреждение о том, что багажник не закрыт. В регуляторе отметили, что передний багажник может распахнуться при вождении, перекрыв обзор водителю, что увеличит риск столкновения с другими автомобилями и создаст угрозу безопасности. Как пояснил регулятор, компания будет удаленно вносить все соответствующие коррективы. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://1prime.ru/20240725/elektroenergiya-850440379.html

китай

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