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"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами - 06.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240806/torgi-850701218.html
"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами
"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами - 06.08.2024, ПРАЙМ
"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами
"СПБ биржа" с 8 августа вводит утреннюю сессию торгов российскими ценными бумагами - с 7.00 до 10.00 мск, пока на ней будут доступны бумаги 10 компаний,... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:09+0300
2024-08-06T17:26+0300
экономика
российский рынок акций
спб биржа
биржевые торги
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 8 августа вводит утреннюю сессию торгов российскими ценными бумагами - с 7.00 до 10.00 мск, пока на ней будут доступны бумаги 10 компаний, сообщает биржа."СПБ биржа" с 8 августа 2024 года будет проводить утреннюю дополнительную торговую сессию ценными бумагами некоторых российских компаний с 7.00 до 10.00 мск. Утренняя сессия будет доступна для всех участников торгов. Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении.В утреннюю дополнительную сессию в режиме основных торгов пока будут торговаться ценные бумаги 10 российских компаний: АФК "Система", "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "Полюса", Сбербанка, "СПБ биржи", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Элемента". В дальнейшем список планируется расширять, сообщает биржа."Кроме того, с этой даты продолжительность торговой сессии акциями "Элемента" увеличится до 23.50 мск. Сейчас заключение сделок с этими ценными бумагами доступно до 18.50 мск. Остальные из списка уже торгуются до 23.50 мск", - добавляет "СПБ биржа".
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российский рынок акций, спб биржа, биржевые торги
Экономика, российский рынок акций, СПБ биржа, биржевые торги
17:09 06.08.2024 (обновлено: 17:26 06.08.2024)
 
"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами

"СПБ биржа" ввела утреннюю сессию торгов российским бумагами с 7:00 до 10:00 мск

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 8 августа вводит утреннюю сессию торгов российскими ценными бумагами - с 7.00 до 10.00 мск, пока на ней будут доступны бумаги 10 компаний, сообщает биржа.
"СПБ биржа" с 8 августа 2024 года будет проводить утреннюю дополнительную торговую сессию ценными бумагами некоторых российских компаний с 7.00 до 10.00 мск. Утренняя сессия будет доступна для всех участников торгов. Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении.
В утреннюю дополнительную сессию в режиме основных торгов пока будут торговаться ценные бумаги 10 российских компаний: АФК "Система", "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "Полюса", Сбербанка, "СПБ биржи", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Элемента". В дальнейшем список планируется расширять, сообщает биржа.
"Кроме того, с этой даты продолжительность торговой сессии акциями "Элемента" увеличится до 23.50 мск. Сейчас заключение сделок с этими ценными бумагами доступно до 18.50 мск. Остальные из списка уже торгуются до 23.50 мск", - добавляет "СПБ биржа".
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15:02
 
Экономикароссийский рынок акцийСПБ биржабиржевые торги
 
 
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