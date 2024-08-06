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"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами
"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами - 06.08.2024, ПРАЙМ
"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами
"СПБ биржа" с 8 августа вводит утреннюю сессию торгов российскими ценными бумагами - с 7.00 до 10.00 мск, пока на ней будут доступны бумаги 10 компаний,... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:09+0300
2024-08-06T17:09+0300
2024-08-06T17:26+0300
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 8 августа вводит утреннюю сессию торгов российскими ценными бумагами - с 7.00 до 10.00 мск, пока на ней будут доступны бумаги 10 компаний, сообщает биржа."СПБ биржа" с 8 августа 2024 года будет проводить утреннюю дополнительную торговую сессию ценными бумагами некоторых российских компаний с 7.00 до 10.00 мск. Утренняя сессия будет доступна для всех участников торгов. Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении.В утреннюю дополнительную сессию в режиме основных торгов пока будут торговаться ценные бумаги 10 российских компаний: АФК "Система", "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "Полюса", Сбербанка, "СПБ биржи", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Элемента". В дальнейшем список планируется расширять, сообщает биржа."Кроме того, с этой даты продолжительность торговой сессии акциями "Элемента" увеличится до 23.50 мск. Сейчас заключение сделок с этими ценными бумагами доступно до 18.50 мск. Остальные из списка уже торгуются до 23.50 мск", - добавляет "СПБ биржа".
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российский рынок акций, спб биржа, биржевые торги
Экономика, российский рынок акций, СПБ биржа, биржевые торги
"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами
"СПБ биржа" ввела утреннюю сессию торгов российским бумагами с 7:00 до 10:00 мск
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 8 августа вводит утреннюю сессию торгов российскими ценными бумагами - с 7.00 до 10.00 мск, пока на ней будут доступны бумаги 10 компаний, сообщает биржа.
"СПБ биржа" с 8 августа 2024 года будет проводить утреннюю дополнительную торговую сессию ценными бумагами некоторых российских компаний с 7.00 до 10.00 мск. Утренняя сессия будет доступна для всех участников торгов. Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении.
В утреннюю дополнительную сессию в режиме основных торгов пока будут торговаться ценные бумаги 10 российских компаний: АФК "Система", "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "Полюса", Сбербанка, "СПБ биржи", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Элемента". В дальнейшем список планируется расширять, сообщает биржа.
"Кроме того, с этой даты продолжительность торговой сессии акциями "Элемента" увеличится до 23.50 мск. Сейчас заключение сделок с этими ценными бумагами доступно до 18.50 мск. Остальные из списка уже торгуются до 23.50 мск", - добавляет "СПБ биржа".
Московская биржа ограничит расчеты с акциями компании "Новабев"