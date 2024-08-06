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"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами

"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами - 06.08.2024, ПРАЙМ

"СПБ биржа" изменила время утренней сессии торгов российским бумагами

"СПБ биржа" с 8 августа вводит утреннюю сессию торгов российскими ценными бумагами - с 7.00 до 10.00 мск, пока на ней будут доступны бумаги 10 компаний,... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T17:09+0300

2024-08-06T17:09+0300

2024-08-06T17:26+0300

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спб биржа

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 8 августа вводит утреннюю сессию торгов российскими ценными бумагами - с 7.00 до 10.00 мск, пока на ней будут доступны бумаги 10 компаний, сообщает биржа."СПБ биржа" с 8 августа 2024 года будет проводить утреннюю дополнительную торговую сессию ценными бумагами некоторых российских компаний с 7.00 до 10.00 мск. Утренняя сессия будет доступна для всех участников торгов. Решение об увеличении торговой сессии принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении.В утреннюю дополнительную сессию в режиме основных торгов пока будут торговаться ценные бумаги 10 российских компаний: АФК "Система", "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "Полюса", Сбербанка, "СПБ биржи", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Элемента". В дальнейшем список планируется расширять, сообщает биржа."Кроме того, с этой даты продолжительность торговой сессии акциями "Элемента" увеличится до 23.50 мск. Сейчас заключение сделок с этими ценными бумагами доступно до 18.50 мск. Остальные из списка уже торгуются до 23.50 мск", - добавляет "СПБ биржа".

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российский рынок акций, спб биржа, биржевые торги