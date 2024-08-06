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Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро
Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро - 06.08.2024, ПРАЙМ
Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро
Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:41+0300
2024-08-06T14:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 6 авг – ПРАЙМ. Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское председательство.В конце марта на Украине обозначали план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил последовательность реформ, открывших Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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ес, брюссель, украина
Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро
Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в €4,2 млрд
БРЮССЕЛЬ, 6 авг – ПРАЙМ. Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское председательство.
В конце марта на Украине обозначали план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил последовательность реформ, открывших Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.