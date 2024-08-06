https://1prime.ru/20240806/transh-850695796.html

Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро

Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро - 06.08.2024, ПРАЙМ

Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро

Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T14:41+0300

2024-08-06T14:41+0300

2024-08-06T14:41+0300

ес

брюссель

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 авг – ПРАЙМ. Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское председательство.В конце марта на Украине обозначали план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил последовательность реформ, открывших Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, брюссель, украина