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Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро
Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро - 06.08.2024, ПРАЙМ
Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро
Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 6 авг – ПРАЙМ. Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское председательство.В конце марта на Украине обозначали план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил последовательность реформ, открывших Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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ес, брюссель, украина
ЕС, БРЮССЕЛЬ, УКРАИНА
14:41 06.08.2024
 
Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в 4,2 млрд евро

Совет ЕС утвердил выделение Украине первого транша в €4,2 млрд

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 авг – ПРАЙМ. Совет ЕС утвердил решение о выделении Киеву первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро из фонда финансовой помощи Украине, сообщило во вторник венгерское председательство.
В конце марта на Украине обозначали план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил последовательность реформ, открывших Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
 
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