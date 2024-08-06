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Выхода нет. В Германии объяснили, почему Киеву придется заключить мир - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240806/ukraina-850691154.html
Выхода нет. В Германии объяснили, почему Киеву придется заключить мир
Выхода нет. В Германии объяснили, почему Киеву придется заключить мир - 06.08.2024, ПРАЙМ
Выхода нет. В Германии объяснили, почему Киеву придется заключить мир
Ситуация для ВСУ выглядит безнадежной, и Запад готовится к переговорам, пишет немецкое издание Welt. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T11:33+0300
2024-08-06T11:33+0300
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ситуация для ВСУ выглядит безнадежной, и Запад готовится к переговорам, пишет немецкое издание Welt.Как отмечается, Украина сталкивается с ухудшением ситуации в обороне. Ей не хватает военнослужащих и оружия, несмотря на западные поставки. На Донбассе Россия атакует с нескольких направлений, угрожая прорвать оборону.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ этих условиях Владимир Зеленский выразил готовность к мирной конференции в ноябре. Он рассматривает возможность отказа от территорий, но, как заявляет сам, только с согласия украинцев.Причины открытости Зеленского к переговорам, как указывается в статье, заключается в том, что украинский лидер видит, что Запад не может увеличить поставки оружия в ближайшее время.Подчеркивается, что ситуация на поле боя и разрушение инфраструктуры Украины ухудшаются, и новая администрация США, вне зависимости, кто бы ни пришел к власти, может уменьшить поддержку Киева.По словам автора, Москва имеет значительные военные ресурсы и может продолжать военные действия. Россия зарабатывает значительные средства на продаже энергоресурсов, что покрывает военные расходы. При этом Россия импортирует достаточно комплектующих для оборонного комплекса, несмотря на санкции. Таким образом, по мнению экспертов, Россия может продолжать военные действия в текущем темпе еще два года.Обе стороны стремятся к максимальным требованиям, и компромисс здесь зависит от силы переговорной позиций сторон. В любом случае, западные ожидания наступления на Украине не оправдались, говорится в статье.Что касается дипломатических перспектив то в Брюсселе считают возможным прекращение огня на год без прямых переговоров. Но оно, как считается, может быть губительным для экономики Украины и её вступления в ЕС.НАТО уже обсуждает формулу "земля в обмен на мир". Отмечается, что территориальные потери Украины могут быть неизбежны.Переговоры о будущем Украины будут вести Украина, Россия, США и Китай. Москва стремится поднять вопрос о новом облике мирового порядка, но наличие этого вопроса в повестке зависит от твердости поддержки со стороны Пекина, который, в свою очередь, заинтересован в хороших отношениях с Европой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, германия, россия, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЕС
11:33 06.08.2024
 
Выхода нет. В Германии объяснили, почему Киеву придется заключить мир

Welt: Запад склоняется к переговорам на фоне безнадежного положения ВСУ

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ситуация для ВСУ выглядит безнадежной, и Запад готовится к переговорам, пишет немецкое издание Welt.
Как отмечается, Украина сталкивается с ухудшением ситуации в обороне. Ей не хватает военнослужащих и оружия, несмотря на западные поставки. На Донбассе Россия атакует с нескольких направлений, угрожая прорвать оборону.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В этих условиях Владимир Зеленский выразил готовность к мирной конференции в ноябре. Он рассматривает возможность отказа от территорий, но, как заявляет сам, только с согласия украинцев.
Танк Т-14 Армата - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
"Бессмысленные приказы". Командование ВСУ подставило украинских солдат
09:32
Причины открытости Зеленского к переговорам, как указывается в статье, заключается в том, что украинский лидер видит, что Запад не может увеличить поставки оружия в ближайшее время.
Подчеркивается, что ситуация на поле боя и разрушение инфраструктуры Украины ухудшаются, и новая администрация США, вне зависимости, кто бы ни пришел к власти, может уменьшить поддержку Киева.
По словам автора, Москва имеет значительные военные ресурсы и может продолжать военные действия. Россия зарабатывает значительные средства на продаже энергоресурсов, что покрывает военные расходы. При этом Россия импортирует достаточно комплектующих для оборонного комплекса, несмотря на санкции. Таким образом, по мнению экспертов, Россия может продолжать военные действия в текущем темпе еще два года.
Обе стороны стремятся к максимальным требованиям, и компромисс здесь зависит от силы переговорной позиций сторон. В любом случае, западные ожидания наступления на Украине не оправдались, говорится в статье.
Что касается дипломатических перспектив то в Брюсселе считают возможным прекращение огня на год без прямых переговоров. Но оно, как считается, может быть губительным для экономики Украины и её вступления в ЕС.
НАТО уже обсуждает формулу "земля в обмен на мир". Отмечается, что территориальные потери Украины могут быть неизбежны.
Переговоры о будущем Украины будут вести Украина, Россия, США и Китай. Москва стремится поднять вопрос о новом облике мирового порядка, но наличие этого вопроса в повестке зависит от твердости поддержки со стороны Пекина, который, в свою очередь, заинтересован в хороших отношениях с Европой.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯРОССИЯЕС
 
 
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