https://1prime.ru/20240806/ukraina-850691154.html
Выхода нет. В Германии объяснили, почему Киеву придется заключить мир
Выхода нет. В Германии объяснили, почему Киеву придется заключить мир - 06.08.2024, ПРАЙМ
Выхода нет. В Германии объяснили, почему Киеву придется заключить мир
Ситуация для ВСУ выглядит безнадежной, и Запад готовится к переговорам, пишет немецкое издание Welt. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T11:33+0300
2024-08-06T11:33+0300
2024-08-06T11:33+0300
спецоперация на украине
украина
германия
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ситуация для ВСУ выглядит безнадежной, и Запад готовится к переговорам, пишет немецкое издание Welt.Как отмечается, Украина сталкивается с ухудшением ситуации в обороне. Ей не хватает военнослужащих и оружия, несмотря на западные поставки. На Донбассе Россия атакует с нескольких направлений, угрожая прорвать оборону.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ этих условиях Владимир Зеленский выразил готовность к мирной конференции в ноябре. Он рассматривает возможность отказа от территорий, но, как заявляет сам, только с согласия украинцев.Причины открытости Зеленского к переговорам, как указывается в статье, заключается в том, что украинский лидер видит, что Запад не может увеличить поставки оружия в ближайшее время.Подчеркивается, что ситуация на поле боя и разрушение инфраструктуры Украины ухудшаются, и новая администрация США, вне зависимости, кто бы ни пришел к власти, может уменьшить поддержку Киева.По словам автора, Москва имеет значительные военные ресурсы и может продолжать военные действия. Россия зарабатывает значительные средства на продаже энергоресурсов, что покрывает военные расходы. При этом Россия импортирует достаточно комплектующих для оборонного комплекса, несмотря на санкции. Таким образом, по мнению экспертов, Россия может продолжать военные действия в текущем темпе еще два года.Обе стороны стремятся к максимальным требованиям, и компромисс здесь зависит от силы переговорной позиций сторон. В любом случае, западные ожидания наступления на Украине не оправдались, говорится в статье.Что касается дипломатических перспектив то в Брюсселе считают возможным прекращение огня на год без прямых переговоров. Но оно, как считается, может быть губительным для экономики Украины и её вступления в ЕС.НАТО уже обсуждает формулу "земля в обмен на мир". Отмечается, что территориальные потери Украины могут быть неизбежны.Переговоры о будущем Украины будут вести Украина, Россия, США и Китай. Москва стремится поднять вопрос о новом облике мирового порядка, но наличие этого вопроса в повестке зависит от твердости поддержки со стороны Пекина, который, в свою очередь, заинтересован в хороших отношениях с Европой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240806/vsu-850685605.html
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, россия, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЕС
Выхода нет. В Германии объяснили, почему Киеву придется заключить мир
Welt: Запад склоняется к переговорам на фоне безнадежного положения ВСУ
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ.
Ситуация для ВСУ выглядит безнадежной, и Запад готовится к переговорам, пишет немецкое издание Welt
.
Как отмечается, Украина сталкивается с ухудшением ситуации в обороне. Ей не хватает военнослужащих и оружия, несмотря на западные поставки. На Донбассе Россия атакует с нескольких направлений, угрожая прорвать оборону.
В этих условиях Владимир Зеленский выразил готовность к мирной конференции в ноябре. Он рассматривает возможность отказа от территорий, но, как заявляет сам, только с согласия украинцев.
"Бессмысленные приказы". Командование ВСУ подставило украинских солдат
Причины открытости Зеленского к переговорам, как указывается в статье, заключается в том, что украинский лидер видит, что Запад не может увеличить поставки оружия в ближайшее время.
Подчеркивается, что ситуация на поле боя и разрушение инфраструктуры Украины ухудшаются, и новая администрация США, вне зависимости, кто бы ни пришел к власти, может уменьшить поддержку Киева.
По словам автора, Москва имеет значительные военные ресурсы и может продолжать военные действия. Россия зарабатывает значительные средства на продаже энергоресурсов, что покрывает военные расходы. При этом Россия импортирует достаточно комплектующих для оборонного комплекса, несмотря на санкции. Таким образом, по мнению экспертов, Россия может продолжать военные действия в текущем темпе еще два года.
Обе стороны стремятся к максимальным требованиям, и компромисс здесь зависит от силы переговорной позиций сторон. В любом случае, западные ожидания наступления на Украине не оправдались, говорится в статье.
Что касается дипломатических перспектив то в Брюсселе считают возможным прекращение огня на год без прямых переговоров. Но оно, как считается, может быть губительным для экономики Украины и её вступления в ЕС.
НАТО уже обсуждает формулу "земля в обмен на мир". Отмечается, что территориальные потери Украины могут быть неизбежны.
Переговоры о будущем Украины будут вести Украина, Россия, США и Китай. Москва стремится поднять вопрос о новом облике мирового порядка, но наличие этого вопроса в повестке зависит от твердости поддержки со стороны Пекина, который, в свою очередь, заинтересован в хороших отношениях с Европой.