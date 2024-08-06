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Рубль отыгрывает позиции, но лишь до конца лета

Рубль отыгрывает позиции, но лишь до конца лета - 06.08.2024, ПРАЙМ

Рубль отыгрывает позиции, но лишь до конца лета

В июле волатильность курса рубля была ниже, чем в июне. До подготовки к налоговому периоду, начавшемуся в 20-х числах июля, курсы китайского юаня и доллара США... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T08:08+0300

2024-08-06T08:08+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В июле волатильность курса рубля была ниже, чем в июне. До подготовки к налоговому периоду, начавшемуся в 20-х числах июля, курсы китайского юаня и доллара США к рублю были относительно стабильны: биржевой курс юаня находился в коридоре 11,7-12,1 рубля, официальный курс доллара США – в диапазоне 87,3-88,3 рубля. Затем в условиях роста предложения иностранной валюты рубль укрепился и завершил месяц у отметок 11,8 рубля за юань и 86 рублей за доллар США.В результате по итогам семи месяцев с начала 2024 года рубль укрепился к доллару на 4% и оказался лидером по темпам роста среди валют стран с формирующимися рынками. На втором месте – южноафриканский ранд, который укрепился к доллару почти на 1% по сравнению с концом прошлого года. При этом по итогам января-июля 2024 года валюты большинства других стран с формирующимися рынками ослабли к доллару США. Наиболее слабые результаты показали бразильский реал (-14% с начала года), аргентинское песо (-13%), турецкая лира (-11%), мексиканское (-9%) и чилийское песо (-7%).Сохранению крепких позиций рубля по-прежнему способствуют высокие цены на нефть и проблемы с трансграничными расчетами, сдерживающие импорт и отток капитала. Кроме того, спрос на иностранную валюту ограничивают высокие процентные ставки по рублевым инструментам. Так, по данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках в середине июля приблизилась к 16,5% годовых, при этом в начале года она составляла 14,8%. Высокие процентные ставки стимулируют увеличение сбережений в рублях и снижают спрос на иностранную валюту.Динамика курса рубля в ближайшие месяцы в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. Проблемы с трансграничными расчетами усилились в июне, когда для иностранных банков, работающих с Россией, выросли риски вторичных санкций со стороны США. Увеличились денежные и временные издержки осуществления платежей, а также участились случаи отказов со стороны иностранных банков в проведении расчетов. Проблемы с платежами, вероятно, сдерживают динамику импорта и оттока капитала и в итоге способствуют укреплению рубля.Пока в данных платежного баланса есть признаки лишь умеренного снижения импорта. Объем импорта товаров и услуг в долларовом выражении в первом полугодии 2024 года сократился на 7,3% г/г. При этом в пересчете на рубли номинальный объем импорта вырос почти на 10% г/г, что ниже динамики номинального ВВП. В результате доля импорта в ВВП в 1-м квартале 2024 года составила 17.7%, что на 0,8 п.п. меньше, чем в 1-м квартале 2023 года.Не исключено, что снижение импорта, обусловленное проблемами с трансграничными расчетами, может найти отражение в официальной статистике позднее из-за осуществления импортных поставок по предоплате.Фундаментальные факторы по-прежнему способствуют сохранению спроса на импорт. По предварительным оценкам Минэкономразвития, во втором квартале 2024 года ВВП вырос на 4% г/г, что ниже результата предыдущего квартала, когда темп роста ВВП составил 5,4% г/г. Замедление роста экономики в основном было ожидаемым и объяснялось техническим эффектом высокой базы. В целом по итогам 2024 года ВВП может вырасти на 3,5%, что означает сохранение устойчивого спроса на импорт.К активизации импорта и оттока капитала также может привести дополнительное смягчение параметров указа об обязательном возврате валютной выручки крупнейшими экспортерами. Если раньше компании должны были репатриировать 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым операциям, то в июне эта доля была снижена до 60%, а в июле – до 40%. Отсутствие необходимости возвращать значительную часть экспортной выручки в периметр российской финансовой системы способно упростить расчеты за импорт для экспортеров в условиях санкций.В августе курс юаня, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 11,7-12,2 руб., доллара США – в диапазоне 85,5-88,5 руб.Летнее укрепление рубля представляется временным: по мере нормализации ситуации с платежами импорт и отток капитала, вероятнее всего, активизируются, и к концу 2024 года курс доллара США может вернуться к уровням около 93 рублей, курс юаня – к 12.8 рублям.

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Наталья Ващелюк https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847739579_74:0:992:918_100x100_80_0_0_8822b1075119cbd363e9e11b078f0093.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Ващелюк https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847739579_74:0:992:918_100x100_80_0_0_8822b1075119cbd363e9e11b078f0093.jpg

курсы валют, мнения аналитиков, курс доллара к рублю цб рф