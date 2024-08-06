https://1prime.ru/20240806/voenkor--850696484.html

Военкор раскрыл тайное убежище Зеленского

Военкор раскрыл тайное убежище Зеленского - 06.08.2024, ПРАЙМ

Военкор раскрыл тайное убежище Зеленского

Владимир Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T15:13+0300

2024-08-06T15:13+0300

2024-08-06T15:13+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

сво

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале."На Банковой Зеленский появляется редко", — написал он. По словам военкора, украинские власти заседают в бункерах, которые находятся под корпусами госпиталя с раненными украинскими военными и российскими военнопленными.Ранее Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта. Базу для урегулирования конфликта и переговоров с российской стороной нужна начать готовить уже в текущем году, подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240806/ukraina-850691154.html

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владимир зеленский, всу, сво