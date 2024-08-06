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Военкор раскрыл тайное убежище Зеленского - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Военкор раскрыл тайное убежище Зеленского
Военкор раскрыл тайное убежище Зеленского - 06.08.2024, ПРАЙМ
Военкор раскрыл тайное убежище Зеленского
Владимир Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T15:13+0300
2024-08-06T15:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале."На Банковой Зеленский появляется редко", — написал он. По словам военкора, украинские власти заседают в бункерах, которые находятся под корпусами госпиталя с раненными украинскими военными и российскими военнопленными.Ранее Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта. Базу для урегулирования конфликта и переговоров с российской стороной нужна начать готовить уже в текущем году, подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240806/ukraina-850691154.html
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владимир зеленский, всу, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО
15:13 06.08.2024
 
Военкор раскрыл тайное убежище Зеленского

Военкор Котенок: Зеленский прячется в подземных убежищах, прикрываясь ранеными

© Фото : President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : President Of Ukraine
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
"На Банковой Зеленский появляется редко", — написал он. По словам военкора, украинские власти заседают в бункерах, которые находятся под корпусами госпиталя с раненными украинскими военными и российскими военнопленными.
Ранее Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта. Базу для урегулирования конфликта и переговоров с российской стороной нужна начать готовить уже в текущем году, подчеркнул он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
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11:33
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУСВО
 
 
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