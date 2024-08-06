https://1prime.ru/20240806/zelenskiy-850686318.html
Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта
Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта - 06.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта
Базу для урегулирования конфликта и переговоров с российской стороной нужна начать готовить уже в текущем году. Об этом в своем вечернем обращении заявил... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T09:53+0300
2024-08-06T09:53+0300
2024-08-06T09:53+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Базу для урегулирования конфликта и переговоров с российской стороной нужна начать готовить уже в текущем году. Об этом в своем вечернем обращении заявил украинский лидер Владимир Зеленский."Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — сообщил он.Ранее Зеленский говорил, что он считает необходимым участие России в новом мирной конференции по Украине. Первый саммит проходил 15-16 июня в Швейцарии. В Москве неоднократно заявляли, что российское руководство открыто для мирного урегулирования конфликта, однако практически сразу после эскалации Киев запретил переговоры с Россией на законодательном уровне.
https://1prime.ru/20240805/spetsoperatsiya-850682727.html
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта
Зеленский заявил о намерении в этом году создать базу для окончания конфликта
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ.
Базу для урегулирования конфликта и переговоров с российской стороной нужна начать готовить уже в текущем году. Об этом в своем вечернем обращении заявил
украинский лидер Владимир Зеленский.
"Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — сообщил он.
Ранее Зеленский говорил, что он считает необходимым участие России в новом мирной конференции по Украине. Первый саммит проходил 15-16 июня в Швейцарии.
В Москве неоднократно заявляли, что российское руководство открыто для мирного урегулирования конфликта, однако практически сразу после эскалации Киев запретил переговоры с Россией на законодательном уровне.
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