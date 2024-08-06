https://1prime.ru/20240806/zelenskiy-850686318.html

Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта

Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта - 06.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский неожиданно высказался об окончании конфликта

Базу для урегулирования конфликта и переговоров с российской стороной нужна начать готовить уже в текущем году. Об этом в своем вечернем обращении заявил... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T09:53+0300

2024-08-06T09:53+0300

2024-08-06T09:53+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Базу для урегулирования конфликта и переговоров с российской стороной нужна начать готовить уже в текущем году. Об этом в своем вечернем обращении заявил украинский лидер Владимир Зеленский."Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — сообщил он.Ранее Зеленский говорил, что он считает необходимым участие России в новом мирной конференции по Украине. Первый саммит проходил 15-16 июня в Швейцарии. В Москве неоднократно заявляли, что российское руководство открыто для мирного урегулирования конфликта, однако практически сразу после эскалации Киев запретил переговоры с Россией на законодательном уровне.

https://1prime.ru/20240805/spetsoperatsiya-850682727.html

украина

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россия, украина, владимир зеленский