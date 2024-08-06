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В Volkswagen Group China прокомментировали сообщения об экспорте машин в РФ - 06.08.2024, ПРАЙМ
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В Volkswagen Group China прокомментировали сообщения об экспорте машин в РФ
В Volkswagen Group China прокомментировали сообщения об экспорте машин в РФ - 06.08.2024, ПРАЙМ
В Volkswagen Group China прокомментировали сообщения об экспорте машин в РФ
Volkswagen Group China и совместные предприятия не поставляют на российский рынок свои автомобили, заявил РИА Новости представитель группы, комментируя... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:01+0300
2024-08-06T16:01+0300
экономика
авто
volkswagen
экспорт автомобилей
россия
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БЕРЛИН, 6 авг - ПРАЙМ. Volkswagen Group China и совместные предприятия не поставляют на российский рынок свои автомобили, заявил РИА Новости представитель группы, комментируя сообщения о появлении в РФ модельного ряда Jetta. Ранее в статье издания Welt утверждалось, что Volkswagen снова вышел на российских рынок. Так газета проинтерпретировала тот факт, что в июле в РФ был представлен не сильно отличающийся от немецких аналогов модельный ряд Jetta китайского автомобильного концерна FAW, который является официальным партнером Volkswagen. "Volkswagen соблюдает международные законы и предписания. Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Любые сообщения или заявления об обратном не имеют под собой никаких оснований и являются просто ложными", - сообщили в пресс-службе группы. Представитель группы добавил, что Volkswagen Group China делает все возможное, чтобы предотвратить неавторизованную торговлю.
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авто, volkswagen, экспорт автомобилей, россия
Экономика, Авто, Volkswagen, экспорт автомобилей, РОССИЯ
16:01 06.08.2024
 
В Volkswagen Group China прокомментировали сообщения об экспорте машин в РФ

В Volkswagen Group China опровергли экспорт автомобилей в Россию

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Эмблема Volkswagen
#Эмблема Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 6 авг - ПРАЙМ. Volkswagen Group China и совместные предприятия не поставляют на российский рынок свои автомобили, заявил РИА Новости представитель группы, комментируя сообщения о появлении в РФ модельного ряда Jetta.
Ранее в статье издания Welt утверждалось, что Volkswagen снова вышел на российских рынок. Так газета проинтерпретировала тот факт, что в июле в РФ был представлен не сильно отличающийся от немецких аналогов модельный ряд Jetta китайского автомобильного концерна FAW, который является официальным партнером Volkswagen.
"Volkswagen соблюдает международные законы и предписания. Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Любые сообщения или заявления об обратном не имеют под собой никаких оснований и являются просто ложными", - сообщили в пресс-службе группы. Представитель группы добавил, что Volkswagen Group China делает все возможное, чтобы предотвратить неавторизованную торговлю.
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
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