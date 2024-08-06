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Силовики задержали бывшего начальника вещевого управления Минобороны
Силовики задержали бывшего начальника вещевого управления Минобороны - 06.08.2024, ПРАЙМ
Силовики задержали бывшего начальника вещевого управления Минобороны
Военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере,... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:25+0300
2024-08-06T14:25+0300
2024-08-06T14:25+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.Следствие подозревает Демчика к том, что тот незаконно получил четыре миллиона рублей от главы фирмы, исполнявшей госконтракт для нужд военных.Днем ранее был задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, он проходит по делу о мошенничестве. Одновременно задержали замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
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минобороны рф, ск, ск рф, взятка, хищения
Минобороны РФ, СК, СК РФ, взятка, хищения
Силовики задержали бывшего начальника вещевого управления Минобороны
Экс-начальник вещевого управления МО РФ Демчик арестован по подозрению во взятке