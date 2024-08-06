Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силовики задержали бывшего начальника вещевого управления Минобороны - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240806/vzyatka-850695198.html
Силовики задержали бывшего начальника вещевого управления Минобороны
Силовики задержали бывшего начальника вещевого управления Минобороны - 06.08.2024, ПРАЙМ
Силовики задержали бывшего начальника вещевого управления Минобороны
Военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере,... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:25+0300
2024-08-06T14:25+0300
минобороны рф
ск
ск рф
взятка
хищения
https://cdnn.1prime.ru/img/84025/17/840251733_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_3795fb2c1b88d4c86612034e87f4fbc3.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.Следствие подозревает Демчика к том, что тот незаконно получил четыре миллиона рублей от главы фирмы, исполнявшей госконтракт для нужд военных.Днем ранее был задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, он проходит по делу о мошенничестве. Одновременно задержали замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
https://1prime.ru/20240805/patriot--850674967.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84025/17/840251733_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_78b57e7e35144a1410c1131a1611c48e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минобороны рф, ск, ск рф, взятка, хищения
Минобороны РФ, СК, СК РФ, взятка, хищения
14:25 06.08.2024
 
Силовики задержали бывшего начальника вещевого управления Минобороны

Экс-начальник вещевого управления МО РФ Демчик арестован по подозрению во взятке

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризыв в России
Призыв в России - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Следствие подозревает Демчика к том, что тот незаконно получил четыре миллиона рублей от главы фирмы, исполнявшей госконтракт для нужд военных.
Днем ранее был задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, он проходит по делу о мошенничестве. Одновременно задержали замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
Танк Т-90М Прорыв - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов
Вчера, 14:39
 
Минобороны РФСКСК РФвзяткахищения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала