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Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза

Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза - 07.08.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 августа, снизились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 429,3... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T17:39+0300

2024-08-07T17:39+0300

2024-08-07T18:01+0300

нефть

сша

запасы нефти в сша

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 августа, снизились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 429,3 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов только лишь на 0,4 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 30,4 миллиона баррелей с 29,9 миллиона.Запасы бензина в США увеличились на 1,3 миллиона баррелей (на 0,6%), до 225,1 миллионов баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 0,9 миллиона баррелей (на 0,7%), до 127,8 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось увеличение на 0,2 миллиона баррелей.Из обзора также следует, что стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 2 августа, увеличился на 0,7 миллиона баррелей - до 375,833 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки.

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