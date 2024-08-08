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Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра

Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра - 08.08.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра

Популярный способ мыть машину из ведра может значительно повредить транспортному средству. Все риски такого способа очистки в разговоре с "Российской газетой"... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T14:18+0300

2024-08-08T14:18+0300

2024-08-08T14:18+0300

авто

автоэксперт

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Популярный способ мыть машину из ведра может значительно повредить транспортному средству. Все риски такого способа очистки в разговоре с "Российской газетой" перечислил собственник кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин."Когда автомобиль моется из ведра, чаще всего губкой, иногда тряпкой. Она скребет по грязи из песка. А песок обладает абразивными свойствами", — пояснил автоэксперт. Мелкие частицы царапают лакокрасочное покрытие. Исправить это поможет только полировка. Ранее россиянам рассказали, что грозит автомобильному кондиционеру в жару: могут проявиться такие неисправности, как перегрев, снижение эффективности, а также поломка вентилятора. Не реже одного раза в год важно очищать радиатор кондиционера от пыли и грязи. В регулярной проверке на отсутствие шумов и вибраций нуждается и вентилятор кондиционера.

https://1prime.ru/20240803/avto-850619829.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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