https://1prime.ru/20240808/vedro-850742697.html
Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра
Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра - 08.08.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра
Популярный способ мыть машину из ведра может значительно повредить транспортному средству. Все риски такого способа очистки в разговоре с "Российской газетой"... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T14:18+0300
2024-08-08T14:18+0300
2024-08-08T14:18+0300
авто
автоэксперт
https://cdnn.1prime.ru/img/83329/00/833290070_0:89:3070:1816_1920x0_80_0_0_5bb966db4f0114a7b13721271913b810.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Популярный способ мыть машину из ведра может значительно повредить транспортному средству. Все риски такого способа очистки в разговоре с "Российской газетой" перечислил собственник кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин."Когда автомобиль моется из ведра, чаще всего губкой, иногда тряпкой. Она скребет по грязи из песка. А песок обладает абразивными свойствами", — пояснил автоэксперт. Мелкие частицы царапают лакокрасочное покрытие. Исправить это поможет только полировка. Ранее россиянам рассказали, что грозит автомобильному кондиционеру в жару: могут проявиться такие неисправности, как перегрев, снижение эффективности, а также поломка вентилятора. Не реже одного раза в год важно очищать радиатор кондиционера от пыли и грязи. В регулярной проверке на отсутствие шумов и вибраций нуждается и вентилятор кондиционера.
https://1prime.ru/20240803/avto-850619829.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83329/00/833290070_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_1fcc11ff74c100af5dbef024ba6203a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автоэксперт
Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра
Автоэксперт Кукарин: мытье машины из ведра портит лакокрасочное покрытие