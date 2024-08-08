Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра - 08.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240808/vedro-850742697.html
Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра
Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра - 08.08.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра
Популярный способ мыть машину из ведра может значительно повредить транспортному средству. Все риски такого способа очистки в разговоре с "Российской газетой"... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T14:18+0300
2024-08-08T14:18+0300
авто
автоэксперт
https://cdnn.1prime.ru/img/83329/00/833290070_0:89:3070:1816_1920x0_80_0_0_5bb966db4f0114a7b13721271913b810.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Популярный способ мыть машину из ведра может значительно повредить транспортному средству. Все риски такого способа очистки в разговоре с "Российской газетой" перечислил собственник кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин."Когда автомобиль моется из ведра, чаще всего губкой, иногда тряпкой. Она скребет по грязи из песка. А песок обладает абразивными свойствами", — пояснил автоэксперт. Мелкие частицы царапают лакокрасочное покрытие. Исправить это поможет только полировка. Ранее россиянам рассказали, что грозит автомобильному кондиционеру в жару: могут проявиться такие неисправности, как перегрев, снижение эффективности, а также поломка вентилятора. Не реже одного раза в год важно очищать радиатор кондиционера от пыли и грязи. В регулярной проверке на отсутствие шумов и вибраций нуждается и вентилятор кондиционера.
https://1prime.ru/20240803/avto-850619829.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83329/00/833290070_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_1fcc11ff74c100af5dbef024ba6203a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, автоэксперт
Авто, автоэксперт
14:18 08.08.2024
 
Россиян предупредили об опасности мытья машины из ведра

Автоэксперт Кукарин: мытье машины из ведра портит лакокрасочное покрытие

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДезинфекция автомобилей каршеринга "Яндекс.Драйв" в Москве
Дезинфекция автомобилей каршеринга Яндекс.Драйв в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Популярный способ мыть машину из ведра может значительно повредить транспортному средству. Все риски такого способа очистки в разговоре с "Российской газетой" перечислил собственник кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.
"Когда автомобиль моется из ведра, чаще всего губкой, иногда тряпкой. Она скребет по грязи из песка. А песок обладает абразивными свойствами", — пояснил автоэксперт. Мелкие частицы царапают лакокрасочное покрытие. Исправить это поможет только полировка.
Ранее россиянам рассказали, что грозит автомобильному кондиционеру в жару: могут проявиться такие неисправности, как перегрев, снижение эффективности, а также поломка вентилятора. Не реже одного раза в год важно очищать радиатор кондиционера от пыли и грязи. В регулярной проверке на отсутствие шумов и вибраций нуждается и вентилятор кондиционера.
Международная автомобильная выставка Мир автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
"Цены взлетят головокружительно": как быть с покупкой авто до осени
3 августа, 04:04
 
Автоавтоэксперт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала