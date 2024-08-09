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В Италии заверили, что Киев не использовал их оружие для атаки на Россию
В Италии заверили, что Киев не использовал их оружие для атаки на Россию - 09.08.2024, ПРАЙМ
В Италии заверили, что Киев не использовал их оружие для атаки на Россию
Оружие, поставляемое Италией на Украину, не используется при нападении на российскую территорию, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T15:07+0300
2024-08-09T15:07+0300
2024-08-09T15:08+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Оружие, поставляемое Италией на Украину, не используется при нападении на российскую территорию, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.По утверждению министра, эти данные можно проверить, но он не может вдаваться в технические подробности, так как они секретные. И в целом такие поставки, по его словам, Киев имеет право использовать исключительно в целях самообороны.Ранее Крозетто заявлял, что считает ошибочной и не понимает позицию стран, давших разрешение на использование поставляемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.Ранее власти Курской области начали вывозить жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.
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италия, украина, россия, сво, всу, курская область
Спецоперация на Украине, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО, ВСУ, Курская область
В Италии заверили, что Киев не использовал их оружие для атаки на Россию
МО Италии: итальянское оружие не применялось при атаке на Курскую область
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Оружие, поставляемое Италией на Украину, не используется при нападении на российскую территорию, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
По утверждению министра, эти данные можно проверить, но он не может вдаваться в технические подробности, так как они секретные. И в целом такие поставки, по его словам, Киев имеет право использовать исключительно в целях самообороны.
Ранее Крозетто заявлял, что считает ошибочной и не понимает позицию стран, давших разрешение на использование поставляемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.
Ранее власти Курской области начали вывозить
жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.
Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской области