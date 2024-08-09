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Советник главы ДНР: ВС РФ все ближе к Покровску, ВСУ не помешают
Советник главы ДНР: ВС РФ все ближе к Покровску, ВСУ не помешают - 09.08.2024, ПРАЙМ
Советник главы ДНР: ВС РФ все ближе к Покровску, ВСУ не помешают
Российские военные практически подошли к Покровску, осталось чуть больше 10 километров. Украинские войска не могут обеспечить оборону своих позиций, рассказал... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T15:21+0300
2024-08-09T15:21+0300
2024-08-09T15:21+0300
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские военные практически подошли к Покровску, осталось чуть больше 10 километров. Украинские войска не могут обеспечить оборону своих позиций, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский."Они максимум, что делают - окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны", - подчеркнул Кимаковский в эфире Первого канала. Он также уточнил, что на этом направлении активно задействована российская артиллерия. Это ограничивает возможности украинской стороны создать полноценные инженерные заграждения или перебросить необходимые ресурсы.Ранее стали известны главные проблемы внутри ВСУ. Выходящая из-под контроля украинского командования ситуация обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, это объясняется нехваткой квалифицированных военных, так как практически все боеспособные призывники уже задействованы на растянувшемся в последние месяцы фронте. ВСУ практически не пополняются добровольцами. Еще одной причиной череды поражений сами украинцы называют некомпетентность и непрофессиональный подход командования ВСУ.
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всу, россия, вс рф, наступление, днр
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, ВС РФ, наступление, ДНР
Советник главы ДНР: ВС РФ все ближе к Покровску, ВСУ не помешают
Кимаковский: ВС РФ осталось немногим больше 10 км до города Покровска
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские военные практически подошли к Покровску, осталось чуть больше 10 километров. Украинские войска не могут обеспечить оборону своих позиций, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.
"Они максимум, что делают - окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны", - подчеркнул Кимаковский в эфире Первого канала.
Он также уточнил, что на этом направлении активно задействована российская артиллерия. Это ограничивает возможности украинской стороны создать полноценные инженерные заграждения или перебросить необходимые ресурсы.
Ранее стали известны главные проблемы внутри ВСУ.
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Выходящая из-под контроля украинского командования ситуация обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, это объясняется нехваткой квалифицированных военных, так как практически все боеспособные призывники уже задействованы на растянувшемся в последние месяцы фронте. ВСУ практически не пополняются добровольцами. Еще одной причиной череды поражений сами украинцы называют некомпетентность и непрофессиональный подход командования ВСУ.