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Forbes: в атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада ВСУ
Forbes: в атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада ВСУ - 09.08.2024, ПРАЙМ
Forbes: в атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада ВСУ
Боевики 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), известные тем, что расстреливали российских военнопленных, принимают участие в атаке на Курскую область,... | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T16:40+0300
2024-08-09T16:40+0300
2024-08-09T16:40+0300
всу
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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Боевики 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), известные тем, что расстреливали российских военнопленных, принимают участие в атаке на Курскую область, сообщает журнал Forbes.Об убийстве безоружных солдат во дворе жилого дома в селе Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР) писало издание "Военное дело". Бригаду смогли вычислить через соцсети. Forbes добавляет, что в атаке участвуют по меньшей мере еще две бригады: 22-я и 88-я.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "хорошие результаты" в Курской области через пару дней. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорвать границу Курской области. В регионе объявлен режим ЧС. Власти начали вывозить жителей с обстреливаемых территорий. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети.
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всу, курская область, сво, россия, украина
ВСУ, Курская область, СВО, РОССИЯ, УКРАИНА
Forbes: в атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада ВСУ
Forbes: в атаке на Курскую область участвует расстреливавшая пленных бригада ВСУ