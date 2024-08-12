https://1prime.ru/20240812/kurskaya-oblast-850838359.html

Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области

Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ

Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области

Поляки, французы, американцы и, возможно, офицеры и личный состав НАТО воюют в рядах украинских подразделений, напавших на Курскую область, заявил советник... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T21:31+0300

2024-08-12T21:31+0300

2024-08-12T21:31+0300

спецоперация на украине

украина

днр

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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Поляки, французы, американцы и, возможно, офицеры и личный состав НАТО воюют в рядах украинских подразделений, напавших на Курскую область, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия - 1".По его мнению, атака ВСУ на Курскую область была тщательно спланирована и подготовлена. В ней участвуют только хорошо обученные бойцы.Он добавил, что на территории Курской области достаточно много французов, предположительно из Иностранного легиона. Также замечен поляки и американцы.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС Украины численностью до тысячи человек предприняли попытку наступления в Курской области. Атака произошла в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Однако продвижение украинских войск было остановлено. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет успешно завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

https://1prime.ru/20240812/kurskaya-oblast-850838084.html

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украина, днр