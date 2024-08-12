https://1prime.ru/20240812/kurskaya-oblast-850838359.html
Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области
Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области
Поляки, французы, американцы и, возможно, офицеры и личный состав НАТО воюют в рядах украинских подразделений, напавших на Курскую область, заявил советник... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T21:31+0300
2024-08-12T21:31+0300
2024-08-12T21:31+0300
спецоперация на украине
украина
днр
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Поляки, французы, американцы и, возможно, офицеры и личный состав НАТО воюют в рядах украинских подразделений, напавших на Курскую область, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия - 1".По его мнению, атака ВСУ на Курскую область была тщательно спланирована и подготовлена. В ней участвуют только хорошо обученные бойцы.Он добавил, что на территории Курской области достаточно много французов, предположительно из Иностранного легиона. Также замечен поляки и американцы.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС Украины численностью до тысячи человек предприняли попытку наступления в Курской области. Атака произошла в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Однако продвижение украинских войск было остановлено. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет успешно завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://1prime.ru/20240812/kurskaya-oblast-850838084.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днр
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДНР
Гагин рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области
Гагин: в Курской области за ВСУ воюют иностранцы, вероятно, личный состав НАТО
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Поляки, французы, американцы и, возможно, офицеры и личный состав НАТО воюют в рядах украинских подразделений, напавших на Курскую область, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия - 1".
По его мнению, атака ВСУ на Курскую область была тщательно спланирована и подготовлена. В ней участвуют только хорошо обученные бойцы.
"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации
Он добавил, что на территории Курской области достаточно много французов, предположительно из Иностранного легиона. Также замечен поляки и американцы.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС Украины численностью до тысячи человек предприняли попытку наступления в Курской области. Атака произошла в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Однако продвижение украинских войск было остановлено.
Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет успешно завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.