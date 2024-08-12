https://1prime.ru/20240812/pensionery-850833284.html

Сенатор рассказал о загнанных в долги пенсионерах из-за оккупации ВСУ

Сенатор рассказал о загнанных в долги пенсионерах из-за оккупации ВСУ - 12.08.2024, ПРАЙМ

Сенатор рассказал о загнанных в долги пенсионерах из-за оккупации ВСУ

Пенсионеры, которые проживают во временно оккупированном ВСУ Херсоне, вынуждены занимать средства ради выживания, рассказал сенатор от Херсонской области Игорь... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:17+0300

2024-08-12T17:17+0300

2024-08-12T17:25+0300

спецоперация на украине

всу

пенсионеры

херсон

медицинские услуги

оккупация

https://cdnn.1prime.ru/img/83328/19/833281951_0:46:2481:1441_1920x0_80_0_0_f7d29d26518f2c9fd24c7b4fa2a64008.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Пенсионеры, которые проживают во временно оккупированном ВСУ Херсоне, вынуждены занимать средства ради выживания, рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич."Получил вести от русских граждан, проживающих на временно оккупированной фашистами территории. Пожилые и имеющие проблемы со здоровьем люди лишены возможности получить лечение. Лечение пенсионеров в Херсоне выливается в сумму, которая в 1,5-2 раза выше размера их пенсии", - подчеркнул политик. Он также уточнил, что многие пожилые люди не имеют возможности получить хоть какое-то лечение из-за недостатка лекарственных препаратов.Кастюкевич объяснил, что в левобережной части Херсонской области, которая остается освобожденной, жители могут свободно получить все необходимые им медицинские услуги. В это же время ситуация на противоположном берегу разительно отличается."Общий курс лечения сейчас в Херсоне составляет почти 9,4 тысячи рублей, а с учетом дополнительных препаратов почти 13 тысяч (6000 гривен). На левом берегу и в других регионах России такое лечение обошлось бы в 1600-1760 рублей (778-828 гривен), включая дополнительные препараты", - рассказал сенатор. "Киевский режим всегда преступно относился к самым незащищенным. Общество, в котором нет уважения и заботы по отношению к старикам, детям и тем, кто слаб или болен, обречено", - заключил он.

https://1prime.ru/20240812/sderzhivanie-850833027.html

херсон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, пенсионеры, херсон, медицинские услуги, оккупация