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Сенатор рассказал о загнанных в долги пенсионерах из-за оккупации ВСУ
Сенатор рассказал о загнанных в долги пенсионерах из-за оккупации ВСУ - 12.08.2024, ПРАЙМ
Сенатор рассказал о загнанных в долги пенсионерах из-за оккупации ВСУ
Пенсионеры, которые проживают во временно оккупированном ВСУ Херсоне, вынуждены занимать средства ради выживания, рассказал сенатор от Херсонской области Игорь... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:17+0300
2024-08-12T17:17+0300
2024-08-12T17:25+0300
спецоперация на украине
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оккупация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Пенсионеры, которые проживают во временно оккупированном ВСУ Херсоне, вынуждены занимать средства ради выживания, рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич."Получил вести от русских граждан, проживающих на временно оккупированной фашистами территории. Пожилые и имеющие проблемы со здоровьем люди лишены возможности получить лечение. Лечение пенсионеров в Херсоне выливается в сумму, которая в 1,5-2 раза выше размера их пенсии", - подчеркнул политик. Он также уточнил, что многие пожилые люди не имеют возможности получить хоть какое-то лечение из-за недостатка лекарственных препаратов.Кастюкевич объяснил, что в левобережной части Херсонской области, которая остается освобожденной, жители могут свободно получить все необходимые им медицинские услуги. В это же время ситуация на противоположном берегу разительно отличается."Общий курс лечения сейчас в Херсоне составляет почти 9,4 тысячи рублей, а с учетом дополнительных препаратов почти 13 тысяч (6000 гривен). На левом берегу и в других регионах России такое лечение обошлось бы в 1600-1760 рублей (778-828 гривен), включая дополнительные препараты", - рассказал сенатор. "Киевский режим всегда преступно относился к самым незащищенным. Общество, в котором нет уважения и заботы по отношению к старикам, детям и тем, кто слаб или болен, обречено", - заключил он.
https://1prime.ru/20240812/sderzhivanie-850833027.html
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всу, пенсионеры, херсон, медицинские услуги, оккупация
Спецоперация на Украине, ВСУ, пенсионеры, Херсон, медицинские услуги, оккупация
Сенатор рассказал о загнанных в долги пенсионерах из-за оккупации ВСУ
Кастюкевич: Киев вгоняет имеющих проблемы со здоровьем пенсионеров Херсона в долги
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Пенсионеры, которые проживают во временно оккупированном ВСУ Херсоне, вынуждены занимать средства ради выживания, рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Получил вести от русских граждан, проживающих на временно оккупированной фашистами территории. Пожилые и имеющие проблемы со здоровьем люди лишены возможности получить лечение. Лечение пенсионеров в Херсоне выливается в сумму, которая в 1,5-2 раза выше размера их пенсии", - подчеркнул политик.
Он также уточнил, что многие пожилые люди не имеют возможности получить хоть какое-то лечение из-за недостатка лекарственных препаратов.
Кастюкевич объяснил, что в левобережной части Херсонской области, которая остается освобожденной, жители могут свободно получить все необходимые им медицинские услуги. В это же время ситуация на противоположном берегу разительно отличается.
"Общий курс лечения сейчас в Херсоне составляет почти 9,4 тысячи рублей, а с учетом дополнительных препаратов почти 13 тысяч (6000 гривен). На левом берегу и в других регионах России такое лечение обошлось бы в 1600-1760 рублей (778-828 гривен), включая дополнительные препараты", - рассказал сенатор.
"Киевский режим всегда преступно относился к самым незащищенным. Общество, в котором нет уважения и заботы по отношению к старикам, детям и тем, кто слаб или болен, обречено", - заключил он.
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