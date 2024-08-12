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Глава Хакасии попросил Путина поддержать вывоз угля на экспорт, пишет СМИ

Глава Хакасии попросил Путина поддержать вывоз угля на экспорт, пишет СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ

Глава Хакасии попросил Путина поддержать вывоз угля на экспорт, пишет СМИ

Глава Хакасии Валентин Коновалов попросил президента России Владимира Путина поддержать угольную отрасль региона, пишет газета "Коммерсант". | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T09:25+0300

2024-08-12T09:25+0300

2024-08-12T09:25+0300

энергетика

хакасия

уголь

владимир путин

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава Хакасии Валентин Коновалов попросил президента России Владимира Путина поддержать угольную отрасль региона, пишет газета "Коммерсант".В частности, главу государства просят увеличить квоту на вывоз угля на экспорт и предоставить скидку к тарифу РЖД."Так, господин Коновалов попросил увеличить квоту на вывоз угля на экспорт в восточном направлении на 2024 год с 6,5 миллиона до 10 миллионов тонн, возобновить применение понижающих коэффициентов при определении платы за перевозки угля 0,4 и 0,895, а также установить скидки в рамках тарифного коридора ОАО "РЖД" в размере 12,8%", - говорится в публикации. Коновалов рассказал, что центры добычи угля в регионе равноудалены от портов северо-запада, южного и восточного направлений. После снижения мировых цен экспорт с месторождений проводится на границе рентабельности. При этом дальнейшее ухудшение конъюнктуры рынка угрожает урезанием производственных планов и "формированием безработицы" в ряде районов.Также указывается, что Хакасия добывает в год 26 миллионов тонн угля, и 10% населения региона зависит от угольной отрасли. Положение с углем обсуждалось и на совещании Минэнерго в начале августа. Правительство республики доложило, что в прошлом году от отрасли недополучено 3 миллиарда рублей налогов, а в первой половине текущего года - 6 миллиардов рублей. За полтора года сумма недополученных налоговых поступлений соответствует 30% от собственных доходов бюджета республики. Издание пишет, что недополученные средства бюджета от налоговых поступлений угольных предприятий должны быть компенсированы Хакасии из федерального бюджета. Меры, которые предлагает Коновалов, соответствуют традиционным запросам угольной отрасли к РЖД. Ранее Минэнерго предлагало вернуть льготные коэффициенты к тарифу РЖД и ввести скидку в 12,8%.РЖД отмечают, что экспортные перевозки угля из Хакасии на восток в первом полугодии увеличились на 5,8%, до 3,33 миллиона тонн, однако показатель оказался ниже плана на 5%. Причиной стала необходимость приоритетной погрузки угля для тепловой генерации во внутрироссийском сообщении. В третьем квартале будет еще вывезено на экспорт 0,2 миллиона тонн. В июле, как сообщает РЖД, отгрузка угля на экспорт из Хакасии в восточном направлении оказалась выше плана на 2,4%, за первые восемь дней августа - на 13,1%. По итогам года планируется вывезти на восток 6,5 миллиона тонн экспортного угля, что на 6,4% выше уровня 2023 года. "В ОАО "РЖД" добавили, что финансовый план и инвестпрограмма, предусматривающая масштабное развитие железных дорог в том числе для вывоза экспортного угля, сверстаны исходя из утвержденного уровня тарифов. А скидка к железнодорожному тарифу приведет к непокрываемым убыткам ОАО "РЖД", говорят в компании. В случае необходимости в монополии предлагают поддержать угольную отрасль через прямые государственные субсидии", - пишет газета.

https://1prime.ru/20240704/ugol-849824948.html

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хакасия, уголь, владимир путин