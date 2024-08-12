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"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии - 12.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240812/vsu-850824095.html
"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии
"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии
Российские войска могут захватить Нью-Йорк в ДНР в ближайшее время, заявил журналист Кристофер Миллер в социальной сети Х. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:40+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российские войска могут захватить Нью-Йорк в ДНР в ближайшее время, заявил журналист Кристофер Миллер в социальной сети Х."Это может произойти хоть завтра", — передал он слова одного из военных ВСУ.Ранее в МО РФ сообщили, что группировка войск "Центр" заняла выгодные рубежи и готовится нанести поражение батальонам украинской армии. Атака российских формирований будет осуществлена в районах Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.
https://1prime.ru/20240812/ataka-850823437.html
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всу, россия, украина, днр
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, ДНР
13:40 12.08.2024
 
"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии

Журналист Миллер: в ВСУ признают, что ВС России могут скоро взять Нью-Йорк

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДемонстрация возможностей квадрокоптера
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российские войска могут захватить Нью-Йорк в ДНР в ближайшее время, заявил журналист Кристофер Миллер в социальной сети Х.
"Это может произойти хоть завтра", — передал он слова одного из военных ВСУ.
Ранее в МО РФ сообщили, что группировка войск "Центр" заняла выгодные рубежи и готовится нанести поражение батальонам украинской армии. Атака российских формирований будет осуществлена в районах Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.
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Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯУКРАИНАДНР
 
 
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