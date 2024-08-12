https://1prime.ru/20240812/vsu-850824095.html

"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии

"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Хоть завтра". ВСУ сделали страшный прогноз о российской армии

Российские войска могут захватить Нью-Йорк в ДНР в ближайшее время, заявил журналист Кристофер Миллер в социальной сети Х. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:40+0300

2024-08-12T13:40+0300

2024-08-12T13:40+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российские войска могут захватить Нью-Йорк в ДНР в ближайшее время, заявил журналист Кристофер Миллер в социальной сети Х."Это может произойти хоть завтра", — передал он слова одного из военных ВСУ.Ранее в МО РФ сообщили, что группировка войск "Центр" заняла выгодные рубежи и готовится нанести поражение батальонам украинской армии. Атака российских формирований будет осуществлена в районах Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.

https://1prime.ru/20240812/ataka-850823437.html

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всу, россия, украина, днр