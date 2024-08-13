https://1prime.ru/20240813/aptechka-850853795.html
Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки
Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки - 13.08.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки
С 1 сентября в силу вступают изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки, рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:06+0300
2024-08-13T13:06+0300
2024-08-13T13:33+0300
авто
аптечка
лекарства
минздрав рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/12/831881242_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c8c52cdd268746b5b96c40e0fae0f5b.jpg
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября в силу вступают изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки, рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева.В новый перечень войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки, а также хирургические ножницы. При этом аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра еще год назад, напомнила юрист.В мае Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. В перечень, в частности, попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды. Также указан и парацетамол.
https://1prime.ru/20240515/lekarstva-848179190.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/12/831881242_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24399b1ab33786325a2317cfe73e2ebc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, аптечка, лекарства, минздрав рф
Авто, аптечка, лекарства, Минздрав РФ
Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки
Эксперт Вепренцева: новые требования к автоаптечке вступят в силу с 1 сентября
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября в силу вступают изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки, рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева.
В новый перечень войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки, а также хирургические ножницы. При этом аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра еще год назад, напомнила юрист.
В мае Минздрав составил
перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. В перечень, в частности, попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды. Также указан и парацетамол.
Юристы объяснили, лишат ли прав за популярные лекарства из списка Минздрава