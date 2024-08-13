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Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки
Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки - 13.08.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки
С 1 сентября в силу вступают изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки, рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:06+0300
2024-08-13T13:33+0300
авто
аптечка
лекарства
минздрав рф
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября в силу вступают изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки, рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева.В новый перечень войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки, а также хирургические ножницы. При этом аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра еще год назад, напомнила юрист.В мае Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. В перечень, в частности, попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды. Также указан и парацетамол.
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авто, аптечка, лекарства, минздрав рф
Авто, аптечка, лекарства, Минздрав РФ
13:06 13.08.2024 (обновлено: 13:33 13.08.2024)
 
Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки

Эксперт Вепренцева: новые требования к автоаптечке вступят в силу с 1 сентября

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкАптечка
Аптечка - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября в силу вступают изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки, рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева.
В новый перечень войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки, а также хирургические ножницы. При этом аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра еще год назад, напомнила юрист.
В мае Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. В перечень, в частности, попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды. Также указан и парацетамол.
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