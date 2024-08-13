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Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки

Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки - 13.08.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новом составе автомобильной аптечки

С 1 сентября в силу вступают изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки, рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T13:06+0300

2024-08-13T13:06+0300

2024-08-13T13:33+0300

авто

аптечка

лекарства

минздрав рф

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября в силу вступают изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки, рассказала РИА Новости юрист Таисия Вепренцева.В новый перечень войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки, а также хирургические ножницы. При этом аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра еще год назад, напомнила юрист.В мае Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. В перечень, в частности, попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды. Также указан и парацетамол.

https://1prime.ru/20240515/lekarstva-848179190.html

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авто, аптечка, лекарства, минздрав рф