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В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16

В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16 - 13.08.2024, ПРАЙМ

В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16

Поставки истребителей F-16 Киеву считаются "победой для украинцев", но вызывают беспокойство из-за того, что их могут сбить, пишет американское издание The... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:21+0300

2024-08-13T09:21+0300

2024-08-13T09:21+0300

спецоперация на украине

f-16

оружие

сша

украина

россия

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 Киеву считаются "победой для украинцев", но вызывают беспокойство из-за того, что их могут сбить, пишет американское издание The Washington Times.Как отмечается, задержка поставок отражает осторожность союзников в отношении конфликта с Россией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОжидается, что F-16 укрепят противовоздушную оборону Украины и помогут в обнаружении и уничтожении российских ракет и беспилотников.Со своей стороны, Россия недовольна поставками F-16, но считает, что они не повлияют на исход конфликта. Кремль обещает вознаграждение за каждый сбитый F-16.В статье отмечается, что Украина нуждается в квалифицированных летчиках для эффективного использования F-16.По мнению экспертов, F-16 могут использоваться для защиты воздушного пространства Украины и атак на российские логистические центры.Представители Центра стратегических и международных исследований заявили, что США и НАТО должны пересмотреть ограничения на использование F-16 в бою, а авиаудары не должны ограничиваться территорией Украины.В поставках F-16 киевскому режиму Владимир Зеленский видит новую главу в обороноспособности Украины, но некоторые считают это пустой тратой ресурсов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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f-16, оружие, сша, украина, россия