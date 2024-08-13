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В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16 - 13.08.2024, ПРАЙМ
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В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16
В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16 - 13.08.2024, ПРАЙМ
В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16
Поставки истребителей F-16 Киеву считаются "победой для украинцев", но вызывают беспокойство из-за того, что их могут сбить, пишет американское издание The... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:21+0300
2024-08-13T09:21+0300
спецоперация на украине
f-16
оружие
сша
украина
россия
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 Киеву считаются "победой для украинцев", но вызывают беспокойство из-за того, что их могут сбить, пишет американское издание The Washington Times.Как отмечается, задержка поставок отражает осторожность союзников в отношении конфликта с Россией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОжидается, что F-16 укрепят противовоздушную оборону Украины и помогут в обнаружении и уничтожении российских ракет и беспилотников.Со своей стороны, Россия недовольна поставками F-16, но считает, что они не повлияют на исход конфликта. Кремль обещает вознаграждение за каждый сбитый F-16.В статье отмечается, что Украина нуждается в квалифицированных летчиках для эффективного использования F-16.По мнению экспертов, F-16 могут использоваться для защиты воздушного пространства Украины и атак на российские логистические центры.Представители Центра стратегических и международных исследований заявили, что США и НАТО должны пересмотреть ограничения на использование F-16 в бою, а авиаудары не должны ограничиваться территорией Украины.В поставках F-16 киевскому режиму Владимир Зеленский видит новую главу в обороноспособности Украины, но некоторые считают это пустой тратой ресурсов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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f-16, оружие, сша, украина, россия
Спецоперация на Украине, F-16, оружие, США, УКРАИНА, РОССИЯ
09:21 13.08.2024
 
В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16

WT: F-16 не окажут решающего влияния на исход конфликта на Украине

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 Киеву считаются "победой для украинцев", но вызывают беспокойство из-за того, что их могут сбить, пишет американское издание The Washington Times.
Как отмечается, задержка поставок отражает осторожность союзников в отношении конфликта с Россией.
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Ожидается, что F-16 укрепят противовоздушную оборону Украины и помогут в обнаружении и уничтожении российских ракет и беспилотников.
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11 августа, 15:28
Со своей стороны, Россия недовольна поставками F-16, но считает, что они не повлияют на исход конфликта. Кремль обещает вознаграждение за каждый сбитый F-16.
В статье отмечается, что Украина нуждается в квалифицированных летчиках для эффективного использования F-16.
По мнению экспертов, F-16 могут использоваться для защиты воздушного пространства Украины и атак на российские логистические центры.
Представители Центра стратегических и международных исследований заявили, что США и НАТО должны пересмотреть ограничения на использование F-16 в бою, а авиаудары не должны ограничиваться территорией Украины.
В поставках F-16 киевскому режиму Владимир Зеленский видит новую главу в обороноспособности Украины, но некоторые считают это пустой тратой ресурсов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеF-16оружиеСШАУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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