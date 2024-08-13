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В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16
В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16 - 13.08.2024, ПРАЙМ
В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16
Поставки истребителей F-16 Киеву считаются "победой для украинцев", но вызывают беспокойство из-за того, что их могут сбить, пишет американское издание The... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:21+0300
2024-08-13T09:21+0300
2024-08-13T09:21+0300
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 Киеву считаются "победой для украинцев", но вызывают беспокойство из-за того, что их могут сбить, пишет американское издание The Washington Times.Как отмечается, задержка поставок отражает осторожность союзников в отношении конфликта с Россией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОжидается, что F-16 укрепят противовоздушную оборону Украины и помогут в обнаружении и уничтожении российских ракет и беспилотников.Со своей стороны, Россия недовольна поставками F-16, но считает, что они не повлияют на исход конфликта. Кремль обещает вознаграждение за каждый сбитый F-16.В статье отмечается, что Украина нуждается в квалифицированных летчиках для эффективного использования F-16.По мнению экспертов, F-16 могут использоваться для защиты воздушного пространства Украины и атак на российские логистические центры.Представители Центра стратегических и международных исследований заявили, что США и НАТО должны пересмотреть ограничения на использование F-16 в бою, а авиаудары не должны ограничиваться территорией Украины.В поставках F-16 киевскому режиму Владимир Зеленский видит новую главу в обороноспособности Украины, но некоторые считают это пустой тратой ресурсов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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f-16, оружие, сша, украина, россия
Спецоперация на Украине, F-16, оружие, США, УКРАИНА, РОССИЯ
В США обеспокоились судьбой поставляемых Киеву F-16
WT: F-16 не окажут решающего влияния на исход конфликта на Украине
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ.
Поставки истребителей F-16 Киеву считаются "победой для украинцев", но вызывают беспокойство из-за того, что их могут сбить, пишет американское издание The Washington Times
.
Как отмечается, задержка поставок отражает осторожность союзников в отношении конфликта с Россией.
Ожидается, что F-16 укрепят противовоздушную оборону Украины и помогут в обнаружении и уничтожении российских ракет и беспилотников.
Летчик раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине
Со своей стороны, Россия недовольна поставками F-16, но считает, что они не повлияют на исход конфликта. Кремль обещает вознаграждение за каждый сбитый F-16.
В статье отмечается, что Украина нуждается в квалифицированных летчиках для эффективного использования F-16.
По мнению экспертов, F-16 могут использоваться для защиты воздушного пространства Украины и атак на российские логистические центры.
Представители Центра стратегических и международных исследований заявили, что США и НАТО должны пересмотреть ограничения на использование F-16 в бою, а авиаудары не должны ограничиваться территорией Украины.
В поставках F-16 киевскому режиму Владимир Зеленский видит новую главу в обороноспособности Украины, но некоторые считают это пустой тратой ресурсов.