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Вулин прокомментировал сообщения о сербском оружии у ВСУ
Вулин прокомментировал сообщения о сербском оружии у ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
Вулин прокомментировал сообщения о сербском оружии у ВСУ
Покупатели сербского оружия не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам, в том числе Киеву., сообщил заместитель премьер-министра Сербии Александр | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T06:53+0300
2024-08-13T06:53+0300
2024-08-13T06:53+0300
спецоперация на украине
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БЕЛГРАД, 13 авг – ПРАЙМ. Покупатели сербского оружия не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам, в том числе Киеву., сообщил заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил о сообщениях про сербское оружие на Украине.Ранее Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты написала, что Украина с начала спецоперации могла через третьи страны получить боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. "Мы – единственная страна, которая ввела обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без согласия Сербии", - сказал Вулин в интервью РИА Новости.По его словам, наряду со всеми существующими нормами Белград добавил это требование и настоял на нем все во всех контрактах."Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша (оборонная – ред.) продукция продавалась третьим странам", - заявил он.Ранее Вулин указал, что сообщения о поставках сербского оружия Киеву ложные, направлены на сталкивание Сербии и России, и что ряд НПО в Сербии работает на то, чтобы испортить отношения с Россией.
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сербия, оружие
Спецоперация на Украине, СЕРБИЯ, оружие
Вулин прокомментировал сообщения о сербском оружии у ВСУ
Вулин заявил, что запросов на поставки сербского оружия третьим странам не было
БЕЛГРАД, 13 авг – ПРАЙМ. Покупатели сербского оружия не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам, в том числе Киеву., сообщил заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил о сообщениях про сербское оружие на Украине.
Ранее Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты написала, что Украина с начала спецоперации могла через третьи страны получить боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро.
"Мы – единственная страна, которая ввела обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без согласия Сербии", - сказал Вулин в интервью РИА Новости.
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По его словам, наряду со всеми существующими нормами Белград добавил это требование и настоял на нем все во всех контрактах.
"Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша (оборонная – ред.) продукция продавалась третьим странам", - заявил он.
Ранее Вулин указал, что сообщения о поставках сербского оружия Киеву ложные, направлены на сталкивание Сербии и России, и что ряд НПО в Сербии работает на то, чтобы испортить отношения с Россией.