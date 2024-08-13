https://1prime.ru/20240813/zhiteli-850840677.html
Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района
Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района - 13.08.2024, ПРАЙМ
Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района
Из Краснояружского района Белгородской области выехали свыше 11 тысяч человек из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T06:49+0300
2024-08-13T06:49+0300
2024-08-13T06:49+0300
спецоперация на украине
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850187395_0:80:3088:1817_1920x0_80_0_0_071b0fa364e335d8135e0902a5b20da5.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Из Краснояружского района Белгородской области выехали свыше 11 тысяч человек из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения", - отметил он.
https://1prime.ru/20240812/moratoriy-850831514.html
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850187395_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_4f13c8ee1c18f07b712274fdce66d69b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область
Спецоперация на Украине, Белгородская область
Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района
Более 11 тысяч жителей выехали из белгородского Краснояружского района, около тысячи в ПВР
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Из Краснояружского района Белгородской области выехали свыше 11 тысяч человек из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения", - отметил он.
Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях