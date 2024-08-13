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Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района

Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района - 13.08.2024, ПРАЙМ

Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района

Из Краснояружского района Белгородской области выехали свыше 11 тысяч человек из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T06:49+0300

2024-08-13T06:49+0300

2024-08-13T06:49+0300

спецоперация на украине

белгородская область

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Из Краснояружского района Белгородской области выехали свыше 11 тысяч человек из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения", - отметил он.

https://1prime.ru/20240812/moratoriy-850831514.html

белгородская область

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белгородская область