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Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района
Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района - 13.08.2024, ПРАЙМ
Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района
Из Краснояружского района Белгородской области выехали свыше 11 тысяч человек из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T06:49+0300
2024-08-13T06:49+0300
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белгородская область
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Из Краснояружского района Белгородской области выехали свыше 11 тысяч человек из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения", - отметил он.
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белгородская область
Спецоперация на Украине, Белгородская область
06:49 13.08.2024
 
Более 11 тысяч жителей выехали из Краснояружского района

Более 11 тысяч жителей выехали из белгородского Краснояружского района, около тысячи в ПВР

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Из Краснояружского района Белгородской области выехали свыше 11 тысяч человек из-за оперативной обстановки, около тысячи находятся в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения", - отметил он.
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 16:38
 
Спецоперация на УкраинеБелгородская область
 
 
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