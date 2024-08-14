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В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине - 14.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине
В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине
Байден утверждал, что Россия проигрывает войну, почему же Путин до сих пор не побежден, задался вопросом немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T10:04+0300
2024-08-14T10:04+0300
спецоперация на украине
джо байден
россия
украина
мирные инициативы
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Байден утверждал, что Россия проигрывает войну, почему же Путин до сих пор не побежден, задался вопросом немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X."Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну", — написал бизнесмен в ответ на заголовок американского издания NYT о том, что победа уже в руках у российского главы.Ранее действующий президент США неоднократно заявлял о том, что Россия потерпит поражение. В начале 2023 года он подчеркивал, что у российского президента "нет никакого шанса справиться, так как он уже потерял Украину". Спустя полгода он вновь заявил, что Россия проигрывает на поле боя.Американская газета NYT опубликовала статью, в которой заявила, что предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине представляют собой наиболее реалистичный сценарий его завершения. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предполагающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Но Киев отверг инициативу.Кроме того, он отметил, что срок полномочий Зеленского истек и его легитимность вернуть невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, так как там есть другие легитимные органы власти.
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джо байден, россия, украина, мирные инициативы, германия
Спецоперация на Украине, Джо Байден, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные инициативы, ГЕРМАНИЯ
10:04 14.08.2024
 
В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине

Дотком задал вопрос Байдену после его заявления о Путине и Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Байден утверждал, что Россия проигрывает войну, почему же Путин до сих пор не побежден, задался вопросом немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.
"Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну", — написал бизнесмен в ответ на заголовок американского издания NYT о том, что победа уже в руках у российского главы.
Ранее действующий президент США неоднократно заявлял о том, что Россия потерпит поражение. В начале 2023 года он подчеркивал, что у российского президента "нет никакого шанса справиться, так как он уже потерял Украину". Спустя полгода он вновь заявил, что Россия проигрывает на поле боя.
Американская газета NYT опубликовала статью, в которой заявила, что предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине представляют собой наиболее реалистичный сценарий его завершения.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Без шансов: в ЕС не хотят обсуждать варианты передачи военной помощи Киеву
09:51
Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предполагающие признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Но Киев отверг инициативу.
Кроме того, он отметил, что срок полномочий Зеленского истек и его легитимность вернуть невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, так как там есть другие легитимные органы власти.
 
Спецоперация на УкраинеДжо БайденРОССИЯУКРАИНАмирные инициативыГЕРМАНИЯ
 
 
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