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ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе
ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе - 14.08.2024, ПРАЙМ
ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе
Украинские военные используют в зоне боевых действий десятки собак-роботов BAD.2, выпушенных британской Brit Alliance, рассказал глава компании Кайл Торберн. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T12:50+0300
2024-08-14T12:50+0300
2024-08-14T12:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские военные используют в зоне боевых действий десятки собак-роботов BAD.2, выпушенных британской Brit Alliance, рассказал глава компании Кайл Торберн.Такие "собаки" призваны искать мины-ловушки и проникать в укрытия, недоступные для дронов. Механизмом управляют операторы. Разработчики называют роботов более безопасным, чем беспилотники, средством разведки. Из-за противотеплового камуфляжа их сложно обнаружить в тепловизоры. Передвигаются со скоростью 15 километров в час и производят минимум шума. Стоят от четырех до восьми тысяч долларов. В свою очередь российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков, писали ранее польские СМИ. Так, на вооружении появился гусеничный аппарат, оснащенный антеннами и системой подавления радиосигналов и GPS, позволяющими нарушить связь между БПЛА и оператором. Робот получил название ВАЛЛ-И в честь персонажа из одноименного мультфильма.
https://1prime.ru/20240628/dron-849577728.html
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всу, сво, роботы, передача вооружения
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО, роботы, передача вооружения
ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе
Торберн: ВСУ задействовали несколько десятков британских робопсов BAD.2 в Донбассе