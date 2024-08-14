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ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе
ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе - 14.08.2024, ПРАЙМ
ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе
Украинские военные используют в зоне боевых действий десятки собак-роботов BAD.2, выпушенных британской Brit Alliance, рассказал глава компании Кайл Торберн. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T12:50+0300
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спецоперация на украине
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роботы
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские военные используют в зоне боевых действий десятки собак-роботов BAD.2, выпушенных британской Brit Alliance, рассказал глава компании Кайл Торберн.Такие "собаки" призваны искать мины-ловушки и проникать в укрытия, недоступные для дронов. Механизмом управляют операторы. Разработчики называют роботов более безопасным, чем беспилотники, средством разведки. Из-за противотеплового камуфляжа их сложно обнаружить в тепловизоры. Передвигаются со скоростью 15 километров в час и производят минимум шума. Стоят от четырех до восьми тысяч долларов. В свою очередь российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков, писали ранее польские СМИ. Так, на вооружении появился гусеничный аппарат, оснащенный антеннами и системой подавления радиосигналов и GPS, позволяющими нарушить связь между БПЛА и оператором. Робот получил название ВАЛЛ-И в честь персонажа из одноименного мультфильма.
https://1prime.ru/20240628/dron-849577728.html
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всу, сво, роботы, передача вооружения
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО, роботы, передача вооружения
12:50 14.08.2024 (обновлено: 12:54 14.08.2024)
 
ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе

Торберн: ВСУ задействовали несколько десятков британских робопсов BAD.2 в Донбассе

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские военные используют в зоне боевых действий десятки собак-роботов BAD.2, выпушенных британской Brit Alliance, рассказал глава компании Кайл Торберн.
Такие "собаки" призваны искать мины-ловушки и проникать в укрытия, недоступные для дронов. Механизмом управляют операторы. Разработчики называют роботов более безопасным, чем беспилотники, средством разведки. Из-за противотеплового камуфляжа их сложно обнаружить в тепловизоры. Передвигаются со скоростью 15 километров в час и производят минимум шума. Стоят от четырех до восьми тысяч долларов.
В свою очередь российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков, писали ранее польские СМИ. Так, на вооружении появился гусеничный аппарат, оснащенный антеннами и системой подавления радиосигналов и GPS, позволяющими нарушить связь между БПЛА и оператором. Робот получил название ВАЛЛ-И в честь персонажа из одноименного мультфильма.
Дрон, бпла
ВАЛЛ-И и "супер-рюкзаки". Русские нашли рецепт борьбы с украинскими дронами
28 июня, 14:50
 
Спецоперация на УкраинеВСУСВОроботыпередача вооружения
 
 
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