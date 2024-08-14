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ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе

ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе - 14.08.2024, ПРАЙМ

ВСУ начали применять британских роботов-собак в Донбассе

Украинские военные используют в зоне боевых действий десятки собак-роботов BAD.2, выпушенных британской Brit Alliance, рассказал глава компании Кайл Торберн. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T12:50+0300

2024-08-14T12:50+0300

2024-08-14T12:54+0300

спецоперация на украине

всу

сво

роботы

передача вооружения

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Украинские военные используют в зоне боевых действий десятки собак-роботов BAD.2, выпушенных британской Brit Alliance, рассказал глава компании Кайл Торберн.Такие "собаки" призваны искать мины-ловушки и проникать в укрытия, недоступные для дронов. Механизмом управляют операторы. Разработчики называют роботов более безопасным, чем беспилотники, средством разведки. Из-за противотеплового камуфляжа их сложно обнаружить в тепловизоры. Передвигаются со скоростью 15 километров в час и производят минимум шума. Стоят от четырех до восьми тысяч долларов. В свою очередь российские военные для защиты от беспилотников получили роботов, которые нарушают связь между оператором и дроном, и аналогичные системы в виде рюкзаков, писали ранее польские СМИ. Так, на вооружении появился гусеничный аппарат, оснащенный антеннами и системой подавления радиосигналов и GPS, позволяющими нарушить связь между БПЛА и оператором. Робот получил название ВАЛЛ-И в честь персонажа из одноименного мультфильма.

https://1prime.ru/20240628/dron-849577728.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, сво, роботы, передача вооружения