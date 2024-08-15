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В России подешевел стильный китайский кроссовер премиального бренда
В России подешевел стильный китайский кроссовер премиального бренда - 15.08.2024, ПРАЙМ
В России подешевел стильный китайский кроссовер премиального бренда
Китайский EXEED переписал цены на купе-кроссовер RX во второй раз за месяц. Три комплектации из четырех подешевели на 100 тысяч рублей, подсчитали "Автоновости... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T14:13+0300
2024-08-15T14:13+0300
2024-08-15T14:13+0300
авто
китайские авто
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Китайский EXEED переписал цены на купе-кроссовер RX во второй раз за месяц. Три комплектации из четырех подешевели на 100 тысяч рублей, подсчитали "Автоновости дня".Так, стоимость версий Prestige и Platinum с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач после подорожания в начале августа откатилась на 100 тысяч рублей, а новое исполнение Premium с классическим 8-ступенчатым "автоматом" Aisin, которое тогда подешевело на 250 тысяч, стало еще на 100 тысяч доступнее.Ранее в России стартовали продажи обновленного кроссовера EXEED LX. Главные изменения затронули интерьер салона автомобиля. В него добавили новые кресла со спортивным профилем и встроенными в спинку подголовниками и новый руль с тактильно приятными сенсорно-механическими кнопками.
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авто, китайские авто
В России подешевел стильный китайский кроссовер премиального бренда
EXEED в августе снизил цены на купе-кроссовер RX в России на 100 тыс. рублей