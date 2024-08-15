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"За рулем" подобрал 4 варианта крутого кроссовера по цене Lada Granta - 15.08.2024, ПРАЙМ
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"За рулем" подобрал 4 варианта крутого кроссовера по цене Lada Granta
"За рулем" подобрал 4 варианта крутого кроссовера по цене Lada Granta - 15.08.2024, ПРАЙМ
"За рулем" подобрал 4 варианта крутого кроссовера по цене Lada Granta
"АвтоВАЗ" повысил цены на самые популярные модели Lada, Одна на вторичном рынке по цене автомобиля Lada Granta можно купить один из четырех ярких кроссоверов,... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T13:20+0300
2024-08-15T13:20+0300
авто
кроссовер
кроссоверы
lada
lada granta
kia
nissan
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" повысил цены на самые популярные модели Lada, Одна на вторичном рынке по цене автомобиля Lada Granta можно купить один из четырех ярких кроссоверов, выяснил журнал "За рулем".За полтора миллиона рублей можно приобрести Kia Soul второго поколения с двигателями 1,6 литра мощностью 124 или 132 лошадиных сил. Или, второй вариант, Nissan Juke 2017–2018 годов выпуска также с двигателем 1,6 литра. Следующий кроссовер — Skoda Yeti возрастом семь-восемь лет. Четвертый вариант - девятилетний Jeep Renegade. Это будет переднеприводный автомобиль с 1,4-литровым турбомотором и роботом. Ранее эксперты Autonews.ru изучили рынок вторичных китайских автомобилей и назвали четыре наиболее беспроблемных "китайца" стоимостью до миллиона рублей. К примеру, кроссовер Changan CS 35 с пробегом до 100 тысяч км в среднем стоит 750–960 тысяч рублей.
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авто, кроссовер, кроссоверы, lada, lada granta, kia, nissan
Авто, кроссовер, кроссоверы, Lada, Lada Granta, Kia, Nissan
13:20 15.08.2024
 
"За рулем" подобрал 4 варианта крутого кроссовера по цене Lada Granta

"За рулем" подобрал 4 ярких городских кроссовера стоимостью 1,5 млн рублей

Lada Granta
Lada Granta
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" повысил цены на самые популярные модели Lada, Одна на вторичном рынке по цене автомобиля Lada Granta можно купить один из четырех ярких кроссоверов, выяснил журнал "За рулем".
За полтора миллиона рублей можно приобрести Kia Soul второго поколения с двигателями 1,6 литра мощностью 124 или 132 лошадиных сил. Или, второй вариант, Nissan Juke 2017–2018 годов выпуска также с двигателем 1,6 литра. Следующий кроссовер — Skoda Yeti возрастом семь-восемь лет. Четвертый вариант - девятилетний Jeep Renegade. Это будет переднеприводный автомобиль с 1,4-литровым турбомотором и роботом.
Ранее эксперты Autonews.ru изучили рынок вторичных китайских автомобилей и назвали четыре наиболее беспроблемных "китайца" стоимостью до миллиона рублей. К примеру, кроссовер Changan CS 35 с пробегом до 100 тысяч км в среднем стоит 750–960 тысяч рублей.
Завод АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" повысил цены на несколько моделей Lada
Вчера, 16:48
 
АвтокроссоверкроссоверыLadaLada GrantaKiaNissan
 
 
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