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Байден считает, что соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Байден считает, что соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда
Байден считает, что соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда - 16.08.2024, ПРАЙМ
Байден считает, что соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда
Подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", при этом окончательная договоренность пока не достигнута. Об... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T19:44+0300
2024-08-16T19:45+0300
политика
сша
джо байден
израиль
сектор газа
хамас
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ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", при этом окончательная договоренность пока не достигнута. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден. "Одна из причин, почему я опоздал, заключается в том, что я разбирался с усилиями по прекращению огня на Ближнем Востоке. Мы ближе (к достижению соглашения — ред.), чем когда-либо, и я не хотел бы ничего сглазить... Но мы пока не достигли договоренности", — сказал он журналистам, комментируя прогресс на переговорах в катарской Дохе. В четверг и пятницу в Дохе прошли переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС не стало участвовать в данном мероприятии из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Согласно опубликованному канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси совместному заявлению США, Катара и Египта, посредники представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, которое уменьшает число разногласий между сторонами. В заявлении сказано, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения согласно предложенным в пятницу условиям.
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сша, джо байден, израиль, сектор газа, хамас
Политика, США, Джо Байден, ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА, ХАМАС
19:44 16.08.2024 (обновлено: 19:45 16.08.2024)
 
Байден считает, что соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда

Байден: соглашение о прекращении огня в Газе близко, но еще не достигнуто

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", при этом окончательная договоренность пока не достигнута. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден.
"Одна из причин, почему я опоздал, заключается в том, что я разбирался с усилиями по прекращению огня на Ближнем Востоке. Мы ближе (к достижению соглашения — ред.), чем когда-либо, и я не хотел бы ничего сглазить... Но мы пока не достигли договоренности", — сказал он журналистам, комментируя прогресс на переговорах в катарской Дохе.
В четверг и пятницу в Дохе прошли переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС не стало участвовать в данном мероприятии из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Согласно опубликованному канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси совместному заявлению США, Катара и Египта, посредники представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, которое уменьшает число разногласий между сторонами. В заявлении сказано, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения согласно предложенным в пятницу условиям.
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов
13 августа, 22:37
 
ПолитикаСШАДжо БайденИЗРАИЛЬСЕКТОР ГАЗАХАМАС
 
 
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