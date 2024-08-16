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Байден считает, что соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда

Байден считает, что соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда - 16.08.2024, ПРАЙМ

Байден считает, что соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда

Подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", при этом окончательная договоренность пока не достигнута. Об... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T19:44+0300

2024-08-16T19:44+0300

2024-08-16T19:45+0300

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ВАШИНГТОН, 16 авг - ПРАЙМ. Подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников "близко как никогда", при этом окончательная договоренность пока не достигнута. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден. "Одна из причин, почему я опоздал, заключается в том, что я разбирался с усилиями по прекращению огня на Ближнем Востоке. Мы ближе (к достижению соглашения — ред.), чем когда-либо, и я не хотел бы ничего сглазить... Но мы пока не достигли договоренности", — сказал он журналистам, комментируя прогресс на переговорах в катарской Дохе. В четверг и пятницу в Дохе прошли переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС не стало участвовать в данном мероприятии из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Согласно опубликованному канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси совместному заявлению США, Катара и Египта, посредники представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, которое уменьшает число разногласий между сторонами. В заявлении сказано, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения согласно предложенным в пятницу условиям.

https://1prime.ru/20240813/izrail-850866270.html

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сша, джо байден, израиль, сектор газа, хамас