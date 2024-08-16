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Минобороны Польши обнаружило дыру в бюджете на 11 млрд долларов - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Минобороны Польши обнаружило дыру в бюджете на 11 млрд долларов
Минобороны Польши обнаружило дыру в бюджете на 11 млрд долларов - 16.08.2024, ПРАЙМ
Минобороны Польши обнаружило дыру в бюджете на 11 млрд долларов
Министерству обороны Польши не хватает в бюджете 46 миллиардов злотых, то есть более 11 миллиардов долларов, заявил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T12:32+0300
2024-08-16T12:32+0300
польша
украина
военные расходы
бюджет
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Министерству обороны Польши не хватает в бюджете 46 миллиардов злотых, то есть более 11 миллиардов долларов, заявил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN."Предшественники оставили нам дыру. Господин министр Блащак [бывший глава ведомства Мариуш Блащак] оставил дыру, не обеспечил средства на многие вещи, и мы должны это восполнить", - сказал Косиняк-Камыш.По его словам, в первую очередь армии не хватает денег для закупок оружия. При это военные расходы Варшавы в нынешнем году превысят 4% ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов.Десятого июня в Польше взорвался завод завод Mesko, производивший оружие для украинской армии. В 2022 году завод обязался продать сотни ПЗРК Piorun для поставки Киеву. Через год запустил совместное с Украиной производство 125-мм танковых боеприпасов.
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польша, украина, военные расходы, бюджет
ПОЛЬША, УКРАИНА, военные расходы, бюджет
12:32 16.08.2024
 
Минобороны Польши обнаружило дыру в бюджете на 11 млрд долларов

Косиняк-Камыш: Минобороны Польши имеет "дыру в бюджете" более $11 млрд

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Министерству обороны Польши не хватает в бюджете 46 миллиардов злотых, то есть более 11 миллиардов долларов, заявил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
"Предшественники оставили нам дыру. Господин министр Блащак [бывший глава ведомства Мариуш Блащак] оставил дыру, не обеспечил средства на многие вещи, и мы должны это восполнить", - сказал Косиняк-Камыш.
По его словам, в первую очередь армии не хватает денег для закупок оружия. При это военные расходы Варшавы в нынешнем году превысят 4% ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов.
Десятого июня в Польше взорвался завод завод Mesko, производивший оружие для украинской армии. В 2022 году завод обязался продать сотни ПЗРК Piorun для поставки Киеву. Через год запустил совместное с Украиной производство 125-мм танковых боеприпасов.
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