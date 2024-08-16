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"Ждут своих". Британцы объяснили отказ жителей ДНР эвакуироваться - 16.08.2024, ПРАЙМ
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"Ждут своих". Британцы объяснили отказ жителей ДНР эвакуироваться
"Ждут своих". Британцы объяснили отказ жителей ДНР эвакуироваться - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Ждут своих". Британцы объяснили отказ жителей ДНР эвакуироваться
Украинские власти предупредили жителей подконтрольных населенных пунктов ДНР о необходимости эвакуироваться, однако большинство осталось в своих домах, сообщает | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T17:58+0300
2024-08-16T17:58+0300
спецоперация на украине
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эвакуация
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Украинские власти предупредили жителей подконтрольных населенных пунктов ДНР о необходимости эвакуироваться, однако большинство осталось в своих домах, сообщает издание FT. На фоне стабильного продвижения российских подразделений на восточной линии фронта Киев призвал жителей поселков, до сих пор остающихся под контролем ВСУ, эвакуироваться в другие места. Об этом заявил глава военной администрации Покровска Сергей Добряк, подчеркнув близость российской армии.Институт изучения войны подтвердил высокий темп наступления ВС РФ в Донецкой области. 14 августа российские батальоны заняли кварталы Нью-Йорка, а также подошли к городам Покровск и Торецк. “Пока мы не видим большого потока уезжающих из Покровска, но постепенно замечаем некоторую тенденцию”, — рассказала Екатерина Янжула, глава пресс-службы администрации Покровска. Она также уточнила, что при приближении российских подразделений вплотную к городу власти начнут эвакуировать детей принудительно.Ситуацию прокомментировали читатели журнала.Random Commenter 7.1: "Есть еще вариант: люди не хотят эвакуироваться, потому что они рады такому развитию событий и ждут своих".DA: "Очевидно же: они остались, потому что ждут русских как освободителей". JWUK: "Так, а напомните мне, какой там процент русскоязычных?".ITO: "Украине пора начинать переговоры с русскими, чтобы спасти хотя бы оставшееся...".Полный текст читайте на ИноСМИ
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днр, эвакуация, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ДНР, эвакуация, ВСУ, ВС РФ
17:58 16.08.2024
 
"Ждут своих". Британцы объяснили отказ жителей ДНР эвакуироваться

FT: жители Покровска не спешат исполнять приказ Киева об эвакуации

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПатриотическая акция в ДНР "Мы возвращаемся домой"
Патриотическая акция в ДНР Мы возвращаемся домой - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Украинские власти предупредили жителей подконтрольных населенных пунктов ДНР о необходимости эвакуироваться, однако большинство осталось в своих домах, сообщает издание FT.
На фоне стабильного продвижения российских подразделений на восточной линии фронта Киев призвал жителей поселков, до сих пор остающихся под контролем ВСУ, эвакуироваться в другие места. Об этом заявил глава военной администрации Покровска Сергей Добряк, подчеркнув близость российской армии.
Институт изучения войны подтвердил высокий темп наступления ВС РФ в Донецкой области. 14 августа российские батальоны заняли кварталы Нью-Йорка, а также подошли к городам Покровск и Торецк.
“Пока мы не видим большого потока уезжающих из Покровска, но постепенно замечаем некоторую тенденцию”, — рассказала Екатерина Янжула, глава пресс-службы администрации Покровска. Она также уточнила, что при приближении российских подразделений вплотную к городу власти начнут эвакуировать детей принудительно.
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17:39
Ситуацию прокомментировали читатели журнала.
Random Commenter 7.1: "Есть еще вариант: люди не хотят эвакуироваться, потому что они рады такому развитию событий и ждут своих".
DA: "Очевидно же: они остались, потому что ждут русских как освободителей".
JWUK: "Так, а напомните мне, какой там процент русскоязычных?".
ITO: "Украине пора начинать переговоры с русскими, чтобы спасти хотя бы оставшееся...".
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеДНРэвакуацияВСУВС РФ
 
 
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