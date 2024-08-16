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Без свидетелей: компания из США зарабатывает в России миллиарды
Без свидетелей: компания из США зарабатывает в России миллиарды - 16.08.2024, ПРАЙМ
Без свидетелей: компания из США зарабатывает в России миллиарды
Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB активизирует свою деятельность в России после ухода основных западных конкурентов, пишет FT. Компания, известная... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T11:11+0300
2024-08-16T11:11+0300
2024-08-16T11:12+0300
нефтесервисные технологии
slb
запасы нефти в сша
российская нефть
мировой рынок нефти
добыча нефти
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB активизирует свою деятельность в России после ухода основных западных конкурентов, пишет FT. Компания, известная ранее как Schlumberger, базируется в Хьюстоне и еще в прошлом году пообещала прекратить сотрудничество с Россией.Речь шла о поставках в РФ продукции и технологий со всех предприятий компании. Однако, исходя из документов, SLB по-прежнему импортирует материалы из других источников и только с августа по декабрь 2023 года ввезла оборудование на сумму 17,5 миллионов долларов. Из них 2,2 миллиона позиционировались как собственная продукция SLB или ее "дочек".Сама компания отрицает нарушение санкций и собственной позиции, высказанной публично. При этом два серьезных американских конкурента SLB в сфере нефтесервиса, Baker Hughes и Halliburton, покинули российский рынок после начала СВО. Так же поступил швейцарский поставщик энергетического сектора ABB, прервавший бизнес в России еще в 2022 году. Упомянутые компании понесли значимые убытки, а их конкуренты получили явное преимущество, пишет издание.Бизнес в России Schlumberger начала строить после распада СССР и добилась в этом больших успехов. В 2023 году ее выручка от российских операция составила 5% от общей выручки группы в 33,1 миллиарда долларов. По данным американских регуляторов, на конец 2023 года чистые активы компании в России стоили 600 миллионов долларов.На бизнес поставщиков нефтесервисных услуг в "нефтянке" приходится самая тяжелая работа – от строительства дорог и прокладки труб до бурения скважин и перекачки нефти. Но они предоставляют и доступ к современным технологиям, без которых невозможна эксплуатация и разработка месторождений.Компания SLB является поставщиком технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа. В мае этого года в Госдепе США констатировали, что компания не нарушала санкций, и четко понимает, где проходит грань.
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нефтесервисные технологии, slb, запасы нефти в сша, российская нефть, мировой рынок нефти, добыча нефти
нефтесервисные технологии, SLB, запасы нефти в США, российская нефть, мировой рынок нефти, добыча нефти
Без свидетелей: компания из США зарабатывает в России миллиарды
FT: нефтесервисная SLB активизирует деятельность в РФ после ухода конкурентов
МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ.
Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB активизирует свою деятельность в России после ухода основных западных конкурентов, пишет FT
. Компания, известная ранее как Schlumberger, базируется в Хьюстоне и еще в прошлом году пообещала прекратить сотрудничество с Россией.
Речь шла о поставках в РФ продукции и технологий со всех предприятий компании. Однако, исходя из документов, SLB по-прежнему импортирует материалы из других источников и только с августа по декабрь 2023 года ввезла оборудование на сумму 17,5 миллионов долларов. Из них 2,2 миллиона позиционировались как собственная продукция SLB или ее "дочек".
Сама компания отрицает нарушение санкций и собственной позиции, высказанной публично. При этом два серьезных американских конкурента SLB в сфере нефтесервиса, Baker Hughes и Halliburton, покинули российский рынок после начала СВО. Так же поступил швейцарский поставщик энергетического сектора ABB, прервавший бизнес в России еще в 2022 году. Упомянутые компании понесли значимые убытки, а их конкуренты получили явное преимущество, пишет издание.
Бизнес в России Schlumberger начала строить после распада СССР и добилась в этом больших успехов. В 2023 году ее выручка от российских операция составила 5% от общей выручки группы в 33,1 миллиарда долларов. По данным американских регуляторов, на конец 2023 года чистые активы компании в России стоили 600 миллионов долларов.
На бизнес поставщиков нефтесервисных услуг в "нефтянке" приходится самая тяжелая работа – от строительства дорог и прокладки труб до бурения скважин и перекачки нефти. Но они предоставляют и доступ к современным технологиям, без которых невозможна эксплуатация и разработка месторождений.
Компания SLB является поставщиком технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа. В мае этого года в Госдепе США констатировали, что компания не нарушала санкций, и четко понимает, где проходит грань.
Рост два периода подряд: экспорт российской нефти морем восстанавливается