https://1prime.ru/20240816/ukraina-850933311.html

Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе

Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе - 16.08.2024, ПРАЙМ

Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе

Российские войска ежедневно продвигаются на линии фронта в ДНР, рассказал возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T14:29+0300

2024-08-16T14:29+0300

2024-08-16T14:29+0300

спецоперация на украине

всу

днр

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83218/77/832187760_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_985abef9bde135f3a9b6c506f9784c9e.jpg

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российские войска ежедневно продвигаются на линии фронта в ДНР, рассказал возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале Вооруженных сил Германии."Каждый день русским удается там продвигаться вперед, медленно, но верно", — подчеркнул немецкий генерал.Он также указал на критичность положения ВСУ в этом районе. По словам Фройдинга, взятие российской армией под контроль Часова Яра будет означать появление у ВС РФ значительного преимущества. Ранее, 12 августа, стало известно, что ВС России взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое. В течение июля российские войска освободили 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.

https://1prime.ru/20240816/stream-850932682.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, днр, вс рф