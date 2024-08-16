Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе - 16.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240816/ukraina-850933311.html
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе - 16.08.2024, ПРАЙМ
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе
Российские войска ежедневно продвигаются на линии фронта в ДНР, рассказал возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T14:29+0300
2024-08-16T14:29+0300
спецоперация на украине
всу
днр
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83218/77/832187760_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_985abef9bde135f3a9b6c506f9784c9e.jpg
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российские войска ежедневно продвигаются на линии фронта в ДНР, рассказал возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале Вооруженных сил Германии."Каждый день русским удается там продвигаться вперед, медленно, но верно", — подчеркнул немецкий генерал.Он также указал на критичность положения ВСУ в этом районе. По словам Фройдинга, взятие российской армией под контроль Часова Яра будет означать появление у ВС РФ значительного преимущества. Ранее, 12 августа, стало известно, что ВС России взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое. В течение июля российские войска освободили 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.
https://1prime.ru/20240816/stream-850932682.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83218/77/832187760_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7fe61011898019d980d1448d00a5eba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, днр, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, ВС РФ
14:29 16.08.2024
 
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе

Генерал Фройдинг: российская армия каждый день продвигается вперед в Донбассе

© Sputnik | Перейти в медиабанкВоенные учения "Славянское братство-2020"
Военные учения Славянское братство-2020
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российские войска ежедневно продвигаются на линии фронта в ДНР, рассказал возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.
"Каждый день русским удается там продвигаться вперед, медленно, но верно", — подчеркнул немецкий генерал.
Он также указал на критичность положения ВСУ в этом районе. По словам Фройдинга, взятие российской армией под контроль Часова Яра будет означать появление у ВС РФ значительного преимущества.
Ранее, 12 августа, стало известно, что ВС России взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое. В течение июля российские войска освободили 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.
ЧП на Северных потоках
В Гааге призвали к экстренным дебатам о роли Киева во взрыве "Севпотоков"
13:59
 
Спецоперация на УкраинеВСУДНРВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала