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Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе - 16.08.2024, ПРАЙМ
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе
Российские войска ежедневно продвигаются на линии фронта в ДНР, рассказал возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T14:29+0300
2024-08-16T14:29+0300
2024-08-16T14:29+0300
спецоперация на украине
всу
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вс рф
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Российские войска ежедневно продвигаются на линии фронта в ДНР, рассказал возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале Вооруженных сил Германии."Каждый день русским удается там продвигаться вперед, медленно, но верно", — подчеркнул немецкий генерал.Он также указал на критичность положения ВСУ в этом районе. По словам Фройдинга, взятие российской армией под контроль Часова Яра будет означать появление у ВС РФ значительного преимущества. Ранее, 12 августа, стало известно, что ВС России взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое. В течение июля российские войска освободили 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.
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всу, днр, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, ВС РФ
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии в Донбассе
Генерал Фройдинг: российская армия каждый день продвигается вперед в Донбассе
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ.
Российские войска ежедневно продвигаются на линии фронта в ДНР, рассказал возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг в интервью
, опубликованном на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.
"Каждый день русским удается там продвигаться вперед, медленно, но верно", — подчеркнул немецкий генерал.
Он также указал на критичность положения ВСУ в этом районе. По словам Фройдинга, взятие российской армией под контроль Часова Яра будет означать появление у ВС РФ значительного преимущества.
Ранее, 12 августа, стало известно, что ВС России взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое. В течение июля российские войска освободили 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.
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