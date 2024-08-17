https://1prime.ru/20240817/bayden-850953018.html

Байден хочет заключения сделки по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ

Байден хочет заключения сделки по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ - 17.08.2024, ПРАЙМ

Байден хочет заключения сделки по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ

Президент США Джо Байден нацелен на то, что сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, в том... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T16:08+0300

2024-08-17T16:08+0300

2024-08-17T16:08+0300

политика

сша

джо байден

сектор газа

хамас

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667506_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_b5218b9851c5fecd0f4d26851dd8c2e7.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден нацелен на то, что сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, в том числе американских граждан, будет заключена до конца следующей недели. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. По данным издания, параллельно с этим Байден хочет удержать Иран и ливанское движение "Хезболла" от нападения на Израиль, которое может помешать переговорным усилиям. Axios также сообщило, что президент США и его помощники считают, что они как никогда близки к сделке. Американские и израильские чиновники заявили изданию, что в ходе переговоров в катарской Дохе стороны значительно продвинулись в разрешении остававшихся разногласий. При этом высокопоставленный израильский чиновник подчеркнул, что подвижки были сделаны в переговорах между Израилем, США, а также катарскими и египетскими посредниками, в то время как остается неясным, согласно ли ХАМАС на выдвинутые предложения. Израильский чиновник рассказал Axios, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар еще не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ. В четверг и пятницу в Дохе прошли переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС не стало участвовать в данном мероприятии ввиду отсутствия конкретики по условиям перемирия. Согласно опубликованному канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси совместному заявлению США, Катара и Египта, посредники представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, которое уменьшает число разногласий между сторонами. В заявлении сказано, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения согласно предложенным в пятницу условиям.

https://1prime.ru/20240806/khezbolla-850704456.html

сша

сектор газа

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, сектор газа, хамас, израиль