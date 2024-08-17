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Байден хочет заключения сделки по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ - 17.08.2024, ПРАЙМ
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Байден хочет заключения сделки по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ
Байден хочет заключения сделки по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ - 17.08.2024, ПРАЙМ
Байден хочет заключения сделки по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ
Президент США Джо Байден нацелен на то, что сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, в том... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T16:08+0300
2024-08-17T16:08+0300
политика
сша
джо байден
сектор газа
хамас
израиль
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден нацелен на то, что сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, в том числе американских граждан, будет заключена до конца следующей недели. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. По данным издания, параллельно с этим Байден хочет удержать Иран и ливанское движение "Хезболла" от нападения на Израиль, которое может помешать переговорным усилиям. Axios также сообщило, что президент США и его помощники считают, что они как никогда близки к сделке. Американские и израильские чиновники заявили изданию, что в ходе переговоров в катарской Дохе стороны значительно продвинулись в разрешении остававшихся разногласий. При этом высокопоставленный израильский чиновник подчеркнул, что подвижки были сделаны в переговорах между Израилем, США, а также катарскими и египетскими посредниками, в то время как остается неясным, согласно ли ХАМАС на выдвинутые предложения. Израильский чиновник рассказал Axios, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар еще не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ. В четверг и пятницу в Дохе прошли переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС не стало участвовать в данном мероприятии ввиду отсутствия конкретики по условиям перемирия. Согласно опубликованному канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси совместному заявлению США, Катара и Египта, посредники представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, которое уменьшает число разногласий между сторонами. В заявлении сказано, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения согласно предложенным в пятницу условиям.
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сша, джо байден, сектор газа, хамас, израиль
Политика, США, Джо Байден, СЕКТОР ГАЗА, ХАМАС, ИЗРАИЛЬ
16:08 17.08.2024
 
Байден хочет заключения сделки по Газе до конца следующей недели, пишут СМИ

Axios: Байден нацелен на заключение сделки по Газе до конца следующей недели

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден нацелен на то, что сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, в том числе американских граждан, будет заключена до конца следующей недели. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным издания, параллельно с этим Байден хочет удержать Иран и ливанское движение "Хезболла" от нападения на Израиль, которое может помешать переговорным усилиям.
Axios также сообщило, что президент США и его помощники считают, что они как никогда близки к сделке.
Американские и израильские чиновники заявили изданию, что в ходе переговоров в катарской Дохе стороны значительно продвинулись в разрешении остававшихся разногласий. При этом высокопоставленный израильский чиновник подчеркнул, что подвижки были сделаны в переговорах между Израилем, США, а также катарскими и египетскими посредниками, в то время как остается неясным, согласно ли ХАМАС на выдвинутые предложения.
Израильский чиновник рассказал Axios, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар еще не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ.
В четверг и пятницу в Дохе прошли переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС не стало участвовать в данном мероприятии ввиду отсутствия конкретики по условиям перемирия.
Согласно опубликованному канцелярией египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси совместному заявлению США, Катара и Египта, посредники представили Израилю и ХАМАС предложение по прекращению огня, которое уменьшает число разногласий между сторонами. В заявлении сказано, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения согласно предложенным в пятницу условиям.
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ПолитикаСШАДжо БайденСЕКТОР ГАЗАХАМАСИЗРАИЛЬ
 
 
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