Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На запад". В Германии бьют тревогу из-за прорыва российских войск - 17.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240817/germaniya-850955280.html
"На запад". В Германии бьют тревогу из-за прорыва российских войск
"На запад". В Германии бьют тревогу из-за прорыва российских войск - 17.08.2024, ПРАЙМ
"На запад". В Германии бьют тревогу из-за прорыва российских войск
Российские войска обладают значительным превосходством над украинскими в Донбассе. Они стабильно продвигаются вперед. Об этом заявил в репортаже для немецкого... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T23:21+0300
2024-08-17T23:21+0300
спецоперация на украине
россия
днр
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские войска обладают значительным превосходством над украинскими в Донбассе. Они стабильно продвигаются вперед. Об этом заявил в репортаже для немецкого телеканала Welt журналист Кристоф Ваннер."У русских на востоке преимущество. &lt;…&gt; Опытным российским войскам противостоят менее опытные украинские на многих участках фронта. Этим можно объяснить то, что русские ежедневно продвигаются все дальше на запад", — сказал он.Журналист отметил, что для нападения на Курскую область украинское командование перебросило туда большое число людей и это сильно ослабило все остальные направления. В связи с этим в Донбассе ВСУ находятся в тяжелейшем положении, заключил Ваннер.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Минобороны РФ сообщило 12 августа, что в течение предыдущей недели Вооруженные силы РФ взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в Донецкой народной республики. В четверг стало известно, что российские войска заняли Ивановку.
https://1prime.ru/20240817/svo-850949458.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, днр, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ДНР, ВСУ
23:21 17.08.2024
 
"На запад". В Германии бьют тревогу из-за прорыва российских войск

Welt: армия России обладает колоссальным преимуществом над ВСУ в Донбассе

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские войска обладают значительным превосходством над украинскими в Донбассе. Они стабильно продвигаются вперед. Об этом заявил в репортаже для немецкого телеканала Welt журналист Кристоф Ваннер.
"У русских на востоке преимущество. <…> Опытным российским войскам противостоят менее опытные украинские на многих участках фронта. Этим можно объяснить то, что русские ежедневно продвигаются все дальше на запад", — сказал он.
Журналист отметил, что для нападения на Курскую область украинское командование перебросило туда большое число людей и это сильно ослабило все остальные направления.
В связи с этим в Донбассе ВСУ находятся в тяжелейшем положении, заключил Ваннер.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Минобороны РФ сообщило 12 августа, что в течение предыдущей недели Вооруженные силы РФ взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в Донецкой народной республики. В четверг стало известно, что российские войска заняли Ивановку.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
"Одержимы идеей". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ под Курском
09:49
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯДНРВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала