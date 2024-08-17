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"На запад". В Германии бьют тревогу из-за прорыва российских войск

"На запад". В Германии бьют тревогу из-за прорыва российских войск - 17.08.2024, ПРАЙМ

"На запад". В Германии бьют тревогу из-за прорыва российских войск

Российские войска обладают значительным превосходством над украинскими в Донбассе. Они стабильно продвигаются вперед. Об этом заявил в репортаже для немецкого... | 17.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-17T23:21+0300

2024-08-17T23:21+0300

2024-08-17T23:21+0300

спецоперация на украине

россия

днр

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские войска обладают значительным превосходством над украинскими в Донбассе. Они стабильно продвигаются вперед. Об этом заявил в репортаже для немецкого телеканала Welt журналист Кристоф Ваннер."У русских на востоке преимущество. <…> Опытным российским войскам противостоят менее опытные украинские на многих участках фронта. Этим можно объяснить то, что русские ежедневно продвигаются все дальше на запад", — сказал он.Журналист отметил, что для нападения на Курскую область украинское командование перебросило туда большое число людей и это сильно ослабило все остальные направления. В связи с этим в Донбассе ВСУ находятся в тяжелейшем положении, заключил Ваннер.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Минобороны РФ сообщило 12 августа, что в течение предыдущей недели Вооруженные силы РФ взяли под контроль Лисичное, Тимофеевку и Веселое, а в течение июля освободили в общей сложности 19 населенных пунктов в Донецкой народной республики. В четверг стало известно, что российские войска заняли Ивановку.

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россия, днр, всу