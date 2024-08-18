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Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться - 18.08.2024, ПРАЙМ
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Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться
Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться - 18.08.2024, ПРАЙМ
Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Украине городов в ДНР — Красноармейска, Димитрова и Селидово — эвакуироваться из-за... | 18.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-18T20:00+0300
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спецоперация на украине
украина
днр
эвакуация
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Украине городов в ДНР — Красноармейска, Димитрова и Селидово — эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.Она обратилась к жителям населенных пунктов, находящихся на границе с линией фронта - Покровск, Мирноград, Селидово - в случае, если они не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала население городов Красноармейск и Димитров в подконтрольной ВСУ части ДНР эвакуироваться, пока есть возможность. Глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк тоже сообщил о приближении российских войск и призвал жителей эвакуироваться.
https://1prime.ru/20240816/evakuatsiya-850939828.html
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украина, днр, эвакуация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДНР, эвакуация
20:00 18.08.2024
 
Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться

На Украине призвали жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР эвакуироваться

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТерритория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Территория металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Украине городов в ДНР — Красноармейска, Димитрова и Селидово — эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
Она обратилась к жителям населенных пунктов, находящихся на границе с линией фронта - Покровск, Мирноград, Селидово - в случае, если они не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала население городов Красноармейск и Димитров в подконтрольной ВСУ части ДНР эвакуироваться, пока есть возможность. Глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк тоже сообщил о приближении российских войск и призвал жителей эвакуироваться.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДНРэвакуация
 
 
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