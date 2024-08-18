https://1prime.ru/20240818/dnr-850965688.html

Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться

Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться - 18.08.2024, ПРАЙМ

Жителей трех подконтрольных ВСУ городов в ДНР призвали эвакуироваться

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Украине городов в ДНР — Красноармейска, Димитрова и Селидово — эвакуироваться из-за... | 18.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-18T20:00+0300

2024-08-18T20:00+0300

2024-08-18T20:00+0300

спецоперация на украине

украина

днр

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Украине городов в ДНР — Красноармейска, Димитрова и Селидово — эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.Она обратилась к жителям населенных пунктов, находящихся на границе с линией фронта - Покровск, Мирноград, Селидово - в случае, если они не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала население городов Красноармейск и Димитров в подконтрольной ВСУ части ДНР эвакуироваться, пока есть возможность. Глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк тоже сообщил о приближении российских войск и призвал жителей эвакуироваться.

https://1prime.ru/20240816/evakuatsiya-850939828.html

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украина, днр, эвакуация