Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240819/ataki-850983176.html
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине
Поставки новой военной техники перед началом наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область свидетельствуют о том, что НАТО было осведомлено о... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:57+0300
2024-08-19T15:57+0300
спецоперация на украине
нато
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поставки новой военной техники перед началом наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область свидетельствуют о том, что НАТО было осведомлено о планах Киева. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Очередной обман НАТО и ЕС, отрицавших осведомленность о направлении Украины в Курскую область. Накануне атаки были поставлены бронемашины Roshel Senator, используемые украинской десантно-штурмовой бригадой", — написал Боуз.По мнению журналиста, западные страны также предоставляли украинским военным разведывательную информацию.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240819/spetsoperatsiya-850982253.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, украина, россия
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
15:57 19.08.2024
 
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине

Боуз: НАТО лгала о непричастности к событиям в Курской области

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поставки новой военной техники перед началом наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область свидетельствуют о том, что НАТО было осведомлено о планах Киева. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.
"Очередной обман НАТО и ЕС, отрицавших осведомленность о направлении Украины в Курскую область. Накануне атаки были поставлены бронемашины Roshel Senator, используемые украинской десантно-штурмовой бригадой", — написал Боуз.
По мнению журналиста, западные страны также предоставляли украинским военным разведывательную информацию.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
"Это прорыв фронта". На Украине сделали заявление о Донбассе
15:31
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала