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"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине
Поставки новой военной техники перед началом наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область свидетельствуют о том, что НАТО было осведомлено о... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:57+0300
2024-08-19T15:57+0300
2024-08-19T15:57+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поставки новой военной техники перед началом наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область свидетельствуют о том, что НАТО было осведомлено о планах Киева. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Очередной обман НАТО и ЕС, отрицавших осведомленность о направлении Украины в Курскую область. Накануне атаки были поставлены бронемашины Roshel Senator, используемые украинской десантно-штурмовой бригадой", — написал Боуз.По мнению журналиста, западные страны также предоставляли украинским военным разведывательную информацию.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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нато, украина, россия
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
"Накануне атаки". На Западе обвинили НАТО во лжи об Украине
Боуз: НАТО лгала о непричастности к событиям в Курской области
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Поставки новой военной техники перед началом наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область свидетельствуют о том, что НАТО было осведомлено о планах Киева. Таким мнением в социальной сети Х поделился
ирландский журналист Чей Боуз.
"Очередной обман НАТО и ЕС, отрицавших осведомленность о направлении Украины в Курскую область. Накануне атаки были поставлены бронемашины Roshel Senator, используемые украинской десантно-штурмовой бригадой", — написал Боуз.
По мнению журналиста, западные страны также предоставляли украинским военным разведывательную информацию.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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